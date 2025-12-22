Đối tượng giả chết trục lợi bảo hiểm phạm tội tinh vi, coi thường pháp luật

Theo luật sư, vụ một người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về xin xóa khai tử cho thấy hành vi phạm tội rất tinh vi và ý thức coi thường pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã đấu tranh làm rõ một vụ việc "động trời" khi một người phụ nữ đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ; nay là tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và mẹ là Nguyễn Thị Thập về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 2 mẹ con Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thu lên kế hoạch uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Sau khi giả chết thành công, chiếm đoạt tiền bảo hiểm của nhiều công ty bảo hiểm, rời địa phương một thời gian, Thu đã trở về làm đơn xin xóa khai tử khiến vụ việc bị bại lộ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điều 213 Bộ luật Hình sự quy định tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là thực hiện một trong các hành vi sau đây. Chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 20 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 50 triệu đồng thì bị xử lý hình sự: Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm...

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, hành vi của Thu là giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để được trả tiền bảo hiểm gây thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng nên thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi của các bị can, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi trục lợi bảo hiểm như trên, các bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 7 năm tù theo quy định tại khoản 3, Điều 213 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hình phạt có thể tới 7 năm tù, toàn bộ số tiền trục lợi bảo hiểm sẽ bị thu hồi để khắc phục hậu quả cho bị hại. Trường hợp đối tượng đã chi tiêu hết tài sản do gian lận mà có, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể kê biên, phong tỏa những tài sản hiện có để đảm bảo thi hành án. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Đây không phải là vụ trục lợi bảo hiểm đầu tiên, trước đó cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp gian lận bảo hiểm. Tuy nhiên, vụ việc này đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất tinh vi, có đồng phạm. Người đồng phạm với vai trò giúp sức thì hình phạt có thể sẽ thấp hơn đối tượng chủ mưu. Khi lượng hình, tòa án sẽ làm rõ vai trò của từng đối tượng, cá biệt hóa vai trò đồng phạm để có hình phạt phù hợp.

Vụ án này đối tượng không chỉ qua mặt cơ quan chức năng, qua mặt các công ty bảo hiểm mà còn lừa dối cả gia đình, dòng họ, quê hương cho thấy hành vi phạm tội rất tinh vi và ý thức coi thường pháp luật.

Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người khi vì lòng tham và ý thức coi thường pháp luật mà đã thực hiện hành vi trục lợi bảo hiểm", luật sư Cường chia sẻ.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản