Vaccine kết hợp ngừa COVID-19 và cúm mùa: Bao hãng dược thử nghiệm?

Ngày 5/10, Công ty Dược phẩm Sinh học Nanolek của Nga thông báo, các chuyên gia Nanolek đang phát triển vaccine kết hợp ngừa COVID-19 và cúm mùa. Ảnh minh họa AP. Phát biểu bên lề Diễn đàn Công nghệ y sinh (Biotechmed), Phó Tổng Giám đốc Maksim Stetsyuk - người đứng đầu bộ phận vaccine của Công ty dược phẩm sinh học Nanolek của Nga - cho biết quá trình thử nghiệm lâm sàng loại vaccine kết hợp này sẽ bắt đầu sau khoảng 1,5 năm. Ảnh: TASS. Nanolek tin rằng vaccine kết hợp sẽ làm giảm đồng thời nguy cơ từ dịch cúm và COVID-19. Các chuyên gia của Nanolek cho rằng, những đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học của COVID-19 rất giống với dịch cúm, vì vậy, điều quan trọng là phải điều trị tối ưu cho cả 2 bệnh đường hô hấp này. Ảnh minh họa TASS. Nanolek cho biết thêm, các protein trong vaccine mới sẽ chỉ có tác dụng phụ nhỏ do mức độ thanh lọc cao. Ảnh: Vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga. Ảnh: IRNA/TTXVN. Trước đó, vào ngày 9/9, hãng dược Moderna (Mỹ) thông báo họ đang nghiên cứu phát triển vaccine kết hợp giữa liều tăng cường chống COVID-19 với vaccine phòng cúm. Ảnh: Reuters. "Hôm nay, chúng tôi công bố bước đầu tiên trong chương trình vaccine hô hấp mới. Chúng tôi đang phát triển một loại vắc xin kết hợp giữa liều tiêm COVID-19 nhắc lại và vắc xin ngừa bệnh cúm. Chúng tôi tin có rất nhiều cơ hội lớn ở phía trước nếu công ty có thể đưa ra thị trường một liều tiêm tăng cường hàng năm, có hiệu quả cao chống lại các loại bệnh đường hô hấp", Giám đốc điều hành của Moderna, ông Stéphane Bancel (ảnh), phát biểu. Ảnh: Reuters. Được biết, các thử nghiệm lâm sàng kết hợp vaccine này có thể được bắt đầu trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Ảnh: FBC. Hôm 8/9, Công ty dược Novavax của Mỹ cũng cho biết đang thử nghiệm lâm sàng kết hợp vaccine ngừa COVID-19 với vaccine ngừa cúm ở người để đánh giá tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch từ vaccine. Ảnh: Vaccine COVID-19 của hãng Novavax. Ảnh: Kyodo. Thử nghiệm sẽ tiến hành tại 12 điểm nghiên cứu ở Úc, với 640 tình nguyện viên khỏe mạnh từ 50 - 70 tuổi, hoặc đã bị nhiễm COVID-19 trước đây hoặc đã được tiêm vaccine COVID-19 ít nhất 8 tuần trước nghiên cứu. Ảnh minh họa Reuters. Theo Reuters, những người tham gia sẽ được chỉ định ngẫu nhiên vào các nhóm để đánh giá nhiều công thức khác nhau. Họ sẽ được tiêm 2 liều vaccine kết hợp vaccine ngừa COVID-19 và vaccine cúm NanoFlu hoặc sẽ được tiêm một loại chất bổ trợ và vaccine tăng cường. Dự kiến, kết quả thử nghiệm sẽ có vào nửa đầu năm 2022. Ảnh: Reuters. Liệu tiêm loại vaccine kết hợp như vậy có mang lại hiệu quả là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Bristol thực hiện và được công bố hôm 30/9, việc tiêm đồng thời vaccine phòng COVID-19 và vaccine phòng cúm mùa không ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của cơ thể. Ảnh: Vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: EPA-EFE. Trong nghiên cứu này, có 679 tình nguyện viên tại 12 khu vực ở khắp xứ England và Wales đã tham gia và được chia thành 2 nhóm. Kết quả cho thấy, cả 2 nhóm tình nguyện viên đều có các tác dụng phụ từ nhẹ đến vừa phải đối với 3 loại vaccine cúm mùa và vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và AstraZeneca. Ảnh: NZH. Giới khoa học Anh cho rằng việc tiêm đồng thời vaccine phòng COVID-19 và vaccine phòng cúm mùa sẽ giúp con người tránh được nguy cơ mắc bệnh cũng như không ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của cơ thể. Ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: BBC. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)

