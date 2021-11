Vắc xin COVID-19 Covaxin vừa được Bộ Y tế phê duyệt: Hiệu quả sao?

Ngày 10/11, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với vắc xin Covaxin. Ảnh: CNN. Vắc xin Covaxin do Công ty Bharat Biotech International Limited, Ấn Độ, sản xuất. Ảnh: Reuters. Được biết, mỗi liều vắc xin Covaxin 0,5ml chứa 6mcg kháng nguyên toàn virus corona bất hoạt (chủng NIV-2020-770), bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Quy cách đóng gói là một hộp chứa 16 lọ; mỗi lọ chứa 1 liều, 5 liều, 10 liều, 20 liều; mỗi liều 0,5ml. Ảnh: Reuters. Trước đó, vào ngày 3/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin Covaxin của Ấn Độ. Ảnh: Reuters. Covaxin được đánh giá theo quy trình EUL của WHO dựa trên việc xem xét dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả, kế hoạch quản lý rủi ro và tính phù hợp theo chương trình. Ảnh: Reuters. Nhóm Cố vấn kỹ thuật (TAG) do WHO triệu tập đã xác định rằng vắc xin Covaxin đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO về bảo vệ chống lại COVID-19. Ảnh: HT. CNN dẫn kết quả phân tích cuối cùng về kết quả thử nghiệm vắc xin được công bố bởi công ty Bharat Biotech hồi tháng 7/2021 cho biết, Covaxin có hiệu quả tổng thể 77,8% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 và đạt hiệu quả 65,2% đối với biến thể Delta (B.1.617.2). Ảnh: BBC. Vắc xin này có hiệu quả trên 93,4% đối với những trường hợp mắc COVID-19 biểu hiện triệu chứng nghiêm trọng và có hiệu quả bảo vệ 63,6% đối với những người mắc COVID-19 không triệu chứng. "Covaxin sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Ấn Độ mà còn góp phần to lớn vào việc bảo vệ cộng đồng toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19", Balram Bhargava, Tổng giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), phát biểu. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

