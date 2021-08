Top thực phẩm tăng sức đề kháng phòng chống COVID-19

Gia vị trong bếp: Đứng đầu trong danh sách thực phẩm tăng sức đề kháng phòng chống COVID-19 là các loại gia vị nhà bếp như tỏi, hành, hẹ, gừng, bạc hà, rau thơm… Các chất hóa thực vật giúp kháng viêm, nâng cao miễn dịch cơ thể. Bạn có thể ăn sống hoặc chế biến vào món ăn. Các trái cây thuộc họ cam quýt: Vitamin C chính là chìa khóa để tăng sức đề kháng. Các trái cây chứa nhiều vitamin C bao gồm bưởi, những quả thuộc họ cam, quýt, chanh,... Vitamin C giúp nâng cao miễn dịch, giảm triệu, chứng viêm. Bông cải xanh: Bông cải xanh chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như vitamin A, C, E và giàu hàm lượng chất C. Đây là loại thực phẩm tốt giúp tăng sức đề kháng phòng chống dịch COVID -19. Đu đủ: Đây là loại cây chứa vitamin C, A hàm lượng cao. Vitamin A cần thiết cho việc duy trì toàn vẹn niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa giúp tạo thành hàng rào ngăn sự xâm nhập của virus, vi khuẩn. Quả hạnh nhân: Hạnh nhân chính là thực phẩm cung cấp vitamin E hoàn hảo, do nó có một lượng chất béo tốt cho sức khỏe. Khẩu phần ăn gồm nửa cốc chứa 46 hạt hạnh nhân nguyên vỏ cung cấp 100% lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày. Nấm: Nấm có khả năng thúc đẩy quá trình sản sinh ra cytokine giúp chống lại virus cúm. Nấm cũng có chứa polysaccharides - loại hợp chất hỗ trợ hệ miễn dịch. Hãy tối ưu hóa hệ miễn dịch của bạn bằng cách thêm nấm vào thực đơn của gia đình. Sữa chua: Thực phẩm lên men như sữa chua đã được chứng minh giúp tăng cường sản xuất gramma interferon giúp ức chế sự nhân lên của virus. Bạn có thể sử dụng sữa chua vào các bữa ăn phụ. Trà xanh: Trà xanh là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, ngoài ra còn giàu epigallocatechin gallate, hoặc EGCG, một chất oxy hóa mạnh mẽ khác trong khi EGCG là chất tăng khả năng sức đề kháng. Thịt gà: Thực phẩm này không đơn giản là món ăn dễ chế biến, ngon miệng mà chúng có nhiều tác dụng tốt với cơ thể. Các món ăn từ thịt gà giúp cải thiện các triệu chứng cảm lạnh. Ngoài ra chúng cũng giàu vitamin B giúp lợi ích cho miễn dịch đường ruột, tăng sức đề kháng. Động vật có vỏ: Động vật có vỏ rất giàu kẽm và Seleninum. Hai chất này có tác dụng cực tốt giúp các tế bào miễn dịch thực hiện được tốt chức năng của nó. Một số loại động vật có vỏ có thể kể đến là: cua, sò tôm, trai,... Ngoài bổ sung các loại thực phẩm tăng cường sức đề kháng, để phòng chống COVID -19 cần uống đủ nước (1,5- 2l/ngày), tăng cường hoạt động thể lực thường xuyên 60 phút/ngày và thực hiện lối sống lành mạnh. Ngoài ra, hãy giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý, vệ sinh đường hô hấp trên (mũi, miệng). Cùng với đó hãy giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng mát và đón được ánh nắng. Ánh nắng chiếu vào có tác dụng tiêu diệt virus rất tốt. Mời độc giả xem video:An Giang: Trốn dịch lên đồi đánh bạc, 8 đối tượng bị bắt quả tang. Nguồn: THDT.

