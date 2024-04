Top đặc sản Điện Biên ngon nức tiếng, nghe đã muốn thử

Đặc sản Điện Biên không thể không nhắc đến thịt trâu gác bếp với hương vị thơm ngon, đậm đà. Thịt trâu được tẩm ướp gia vị rồi hun khói trên gác bếp, tạo nên hương vị đặc trưng không thể lẫn. Ảnh: @Shutterstock Pa pỉnh tộp là món ăn đặc sản Điện Biên khiến nhiều du khách lạ lẫm. Đây thực chất là cá suối nướng, cá tẩm ướp gia vị rồi nướng trên than hồng, mang đến hương vị thơm nức mũi. Ảnh: Vietnamnet Xôi nếp nương là món ăn quen thuộc của người dân Điện Biên. Nếp nương được nấu chín bằng hơi nước, dẻo thơm và có vị ngọt thanh. Ảnh: @Dienbienfood Rêu nướng cũng là món ăn độc đáo. Rêu được thu hái từ suối, rửa sạch và tẩm ướp gia vị rồi nướng trên than hồng. Ảnh: @Eva Một trong những đặc sản không thể không kể đến đó là măng đắng, được nhiều người chọn mua về làm quà và khó mà quên được cái vị đắng của nó khi ăn. Măng đắng được chế biến thành nhiều món ăn như nộm, xào, nấu canh... Ảnh: Sưu tầm Bắp cải cuốn nhót xanh là một món ăn đơn giản làm nên đặc trưng của người Điện Biên. Để thưởng thức món ăn này, bắt buộc phải có những quả nhót xanh, bắp cải luộc cuốn nhót, rau mùi bên trong, rồi chấm chẩm chéo. Ảnh: Sưu tầm Khẩu xén là món bánh truyền thống của người Thái Điện Biên. Bánh được làm từ bột gạo nếp, nhân thịt băm, mộc nhĩ và nấm hương. Bánh khẩu xén ngoài màu trắng ra còn có thêm những màu sắc khác, do dùng thêm màu từ quả gấc, nếp cẩm. Ảnh: Sưu tầm Vịt om hoa chuối là một món ăn khác dễ chế biến, quen thuộc với người dân Điện Biên. Thịt vịt sau khi làm sạch sẽ được tẩm ướp với các gia vị như: Ớt, gừng, sả, mắc khén,... sau đó gói vào lá chuối om trong khoảng 3 giờ ở lửa nhỏ cho đến khi thịt chín, tạo nên hương vị đậm đà. Ảnh: @Gef Khác với các món đặc sản Điện Biên kia, chẩm chéo là một loại gia vị chấm phổ biến trong nhiều món ăn có nguồn gốc từ người Thái ở vùng Tây Bắc. Chẩm chéo được làm từ mắc khén, ớt, tỏi, gừng, húng quế... Ảnh: Sưu tầm Xôi chim là một món ăn dân dã thường xuất hiện trong các dịp lễ, tết của người dân Điện Biên. Xôi được nấu từ gạo nếp nương, nhân thịt chim, tạo nên hương vị thơm ngon, độc đáo. Ảnh: Sưu tầm Gà nướng mắc khén là một món ăn nổi tiếng của người Thái tại vùng Tây Bắc Điện Biên. Gà được tẩm ướp gia vị, đặc biệt là mắc khén, rồi nướng trên than hồng, mang đến hương vị thơm nức mũi. Ảnh: Sưu tầm Cuối cùng trong danh sách này là món canh bon dân dã của đồng bào người Thái. Món canh này thực chất được làm từ da bò hoặc da trâu kết hợp với cây bon (cây khoai nước), cà dại, rau thơm và các gia vị nấu thành. Ảnh: Sưu tầmXem video: Thực hư hạt dẻ được quảng cáo là đặc sản Trùng Khánh, Cao Bằng. Nguồn VTV24

