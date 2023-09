Toàn cảnh vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì nổi tiếng nhất Hội An

Bộ Y tế đã có chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng (2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam), kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ. Ngày 13/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Nam) cũng đã lập đoàn điều tra, giám sát và xử lý ngộ độc thực phẩm tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng. Đoàn điều tra, giám sát và xử lý ngộ độc thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan để gửi kiểm nghiệm. Thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc bao gồm bánh mì (pa tê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi (trứng gà + dầu ăn), dưa leo, đu đủ chua, chả heo). Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Nam), ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ. Cơ sở bánh mỳ Phượng tại số 2B đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP Hội An được xem là địa chỉ ẩm thực nổi tiếng trong vùng và đối với du khách. Trước đó, không khó để bắt gặp cảnh người dân và du khách xếp hàng dài để chờ đến lượt cầm trên tay ổ bánh mì "ngon nhất thế giới". Tiệm bánh mì Phượng luôn được săn đón nồng nhiệt không chỉ bởi người dân địa phương, du khách trong nước mà cả du khách nước ngoài. Tuy nhiên, khi xuất hiện nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, khu vực sơ chế của cơ sở bánh mỳ Phượng chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày. Ngoài ra, cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy). Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt). Do đó, trong thời gian xác định nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu tiệm bánh mỳ Phượng tạm dừng hoạt động. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua, độc tố Botulinum là chất kịch độc:

