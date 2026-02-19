Hà Nội

Sống Khỏe

Nguy cơ ngộ độc rượu, cách phòng tránh

Cần cẩn trọng với rượu giả, pha cồn công nghiệp gây nguy hiểm, đặc biệt ngộ độc methanol có thể đe dọa tính mạng người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Tết Nguyên đán là khoảng thời gian của những buổi tiệc tùng, sum họp. Trong văn hóa của người Việt, chén rượu thường là cầu nối để khởi đầu những câu chuyện. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm vấn nạn rượu giả, rượu pha cồn công nghiệp (methanol) trở nên nhức nhối nhất.

"Sát thủ giấu mặt" methanol

Chỉ tính riêng năm vừa qua, đã có hàng chục ca ngộ độc rượu nặng phải nhập viện. Có người may mắn giữ được mạng sống nhưng cũng có người mãi mãi không thể trở về. Thủ phạm chính là methanol – một loại hóa chất công nghiệp cực độc thường được pha vào rượu để kiếm lời.

Khi bị ngộ độc methanol, người bệnh có triệu chứng đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, đau bụng, thở nhanh sâu, dấu hiệu điển hình là rối loạn thị giác như nhìn mờ, nhìn đôi, giảm thị lực, thậm chí mù lòa không hồi phục.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch, toan máu nặng, xuất huyết não, hôn mê sâu, suy đa tạng và tử vong.

Việc lạm dụng rượu bia là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe bản thân và xã hội. Rượu bia làm gia tăng các bệnh lý mạn tính như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tâm thần và lệ thuộc rượu.

Bên cạnh đó, rượu bia còn là yếu tố hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bạo lực gia đình, gây mất an ninh trật tự và tạo gánh nặng cho hệ thống y tế.

Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Hàng năm vào những dịp Tết cổ truyền của dân tộc, người dân được nghỉ dài ngày, có cơ hội quây quần, tụ họp bên bạn bè, người thân nên việc sử dụng rượu, bia có xu hướng gia tăng. Đây cũng là dịp nhiều nguy cơ ngộ độc rượu “rình rập”, không chỉ gây nguy hiểm tức thời mà còn để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe.

Nguyên tắc "vàng" khi lựa chọn rượu bia

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu, bia, không sử dụng rượu, bia không rõ nguồn gốc, tuyệt đối tránh uống rượu pha cồn công nghiệp.

Ngộ độc rượu có thể gây tổn hại nặng nề. Ảnh minh họa/ SKĐS
Ngộ độc rượu có thể gây tổn hại nặng nề. Ảnh minh họa/ SKĐS

Đồng thời, không nên uống rượu có nồng độ cao quá 30 độ trở lên hoặc quá 30ml/người/ngày, không uống rượu ngâm với các loại lá, rễ cây, nội tạng động vật không rõ độc tính, không uống rượu khi đang đói, mệt, đang uống thuốc điều trị, khi tham gia giao thông, khi lao động trên cao, trên khu vực gần ao hồ nước.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc rượu như nôn nhiều, đau đầu dữ dội, rối loạn ý thức, nhìn mờ hoặc khó thở, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc kiểm soát nguồn đầu vào của đồ uống là bước quan trọng nhất:

Chỉ mua tại các cơ sở uy tín: Hãy từ bỏ thói quen mua rượu "can", rượu không nhãn mác tại các quán tạp hóa nhỏ lẻ hoặc các lò nấu thủ công không có giấy phép. Chỉ nên lựa chọn sản phẩm có tem mác, rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứng nhận an toàn thực phẩm.

Cảnh giác với rượu giá rẻ bất ngờ: Những loại rượu có nồng độ cồn cao nhưng mức giá lại rẻ hơn rất nhiều so với thị trường thường là dấu hiệu của việc pha trộn hóa chất.

Uống có chừng mực: Đừng uống khi đói, không pha trộn rượu với thuốc tây và tuyệt đối đã uống rượu thì không lái xe.

Nói không với "ép rượu": Hãy tôn trọng sức khỏe của bản thân và bạn bè. Ép rượu không phải là hiếu khách, đó là hành vi đe dọa sức khỏe của người khác.

Chuyên gia cũng lưu ý người dân, nếu thấy sau khi uống rượu mà triệu chứng say kéo dài quá lâu, hoặc xuất hiện tình trạng nhìn mờ, hãy lập tức đến cơ sở y tế có khoa Hồi sức cấp cứu gần nhất. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc giải độc hay dùng các biện pháp dân gian tại nhà vì sẽ làm mất đi "thời gian vàng" để lọc máu cứu mạng người bệnh.

