Ăn tỉnh thức ngày Tết, thưởng thức món ngon mà dáng vẫn xinh

Cân nặng hợp lý có vai trò quan trọng với sức khỏe của bất cứ thành viên nào trong gia đình. Việc tăng cân ngày Tết là khó tránh, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu bạn áp dụng đúng cách.

Các món ăn truyền thống ngày Tết dễ gây tăng cân - Ảnh BVCC

Bác sĩ Đoàn Thị Mỹ Hòa, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh, nỗi lo lớn nhất ngày Tết không chỉ là tăng cân, mà là cảm giác đầy bụng, khó tiêu và đường huyết không ổn định do nạp quá nhiều năng lượng rỗng.

Bác sĩ Đoàn Thị Mỹ Hòa không khuyên phải "nhịn" món ngon ngày Tết, mà hãy ăn một cách tỉnh thức (Mindful Eating) bằng 4 mẹo nhỏ chuẩn y khoa để kiểm soát năng lượng nạp vào:

Thay đổi trình tự ăn

Thay vì ăn cơm/bánh ngay, hãy lót dạ bằng một đĩa salad hoặc rau luộc, sau đó đến thịt/cá. Chất xơ tạo thành một "tấm lưới" trong dạ dày, giúp bạn no nhanh hơn và ngăn cản đường huyết tăng vọt sau ăn.

Cảnh giác với "calo tàng hình"

Các loại hạt (điều, hạnh nhân, hướng dương) rất tốt cho tim mạch nhưng lại cực giàu năng lượng. Mẹo nhỏ, hãy lấy ra một lượng nhỏ (khoảng 1 nắm tay khép kín) để ra đĩa riêng và chỉ ăn hết số đó, không bốc trực tiếp từ khay lớn.

Quy đổi tinh bột

Hãy nhớ quy tắc quy đổi ngang giá: 1 góc bánh chưng = 1 bát xôi = 1 bát cơm tẻ = 1 lon nước ngọt. Nếu trong bữa đã có bánh chưng, hãy chủ động giảm cơm để tổng lượng Carb không đổi.

Vận động nhẹ nhàng

Không cần tập nặng, chỉ cần duy trì các hoạt động sinh nhiệt không tập luyện như: đi bộ chúc Tết, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát... cũng giúp tiêu hao năng lượng đáng kể và giảm tích mỡ bụng.