Lợi ích sức khỏe của táo đỏ

Táo đỏ thuộc họ táo Rhamnaceae, tên khoa học là Zizyphus sativa Mill, xuất xứ từ Nam Á sau đó được nhân giống ở nhiều nơi trên thế giới. Vào tháng 9, sau khi táo chín sẽ chọn những quả hạch nhỏ, căng mọng thu hoạch về sấy hoặc khô.

Quả táo đỏ sau khi phơi hoặc sấy khô có màu đỏ nâu, thịt mềm, ngọt nhẹ. Thành phần dinh dưỡng của quả táo đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, magie, canxi, sắt, vitamin B, C,...

Đông y cho rằng táo đỏ có tác dụng bổ khí huyết, kiện tỳ vị, an thần nên thường cho vào các bài thuốc có tác dụng bồi bổ cơ thể. Trong ẩm thực hàng ngày, táo đỏ được dùng làm gia vị tạo ngọt tự nhiên cho nhiều món ăn.

Nhiều tác dụng cho sức khỏe

BS Phạm Thị Nhi, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, táo đỏ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Bổ máu: Trong thành phần của quả táo đỏ có chứa sắt, folate, vitamin B2, B6 và vitamin C cần thiết đối với quá trình sản xuất hồng cầu. Vì thế, bổ sung táo đỏ góp phần hỗ trợ quá trình sản sinh hồng cầu, giúp máu lưu thông tốt, nhờ đó giảm tình trạng hoa mắt, mệt mỏi, phòng ngừa nguy cơ thiếu máu,...

Đặc biệt, vitamin C từ táo đỏ còn tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm khác nên rất cần với quá trình bồi bổ khí huyết.

An thần: Táo đỏ giúp an thần nhẹ, nhờ các hoạt chất saponin và chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ hệ thần kinh thư giãn. Cụ thể, trong trường hợp này, câu trả lời cho câu hỏi táo đỏ có tác dụng gì đó là:

Tăng cường miễn dịch: Lượng lớn flavonoid, polysaccharide và vitamin C trong táo đỏ có thể: Tăng hoạt động của tế bào miễn dịch, hỗ trợ cơ thể trong quá trình chống viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Chính vì vậy, táo đỏ rất phù hợp để nâng cao sức đề kháng chung, đặc biệt cho người vừa ốm dậy, người hay bị cảm lạnh hoặc hệ miễn dịch yếu.

Điều hòa cảm xúc, giảm căng thẳng, lo âu. Cải thiện chất lượng của giấc ngủ. Vì thế, người bị mất ngủ thường chọn uống nước táo đỏ - kỷ tử - long nhãn vào buổi tối để cải thiện giấc ngủ của mình.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Nhờ hàm lượng chất xơ cao nên táo đỏ đặc biệt tốt đối với hệ tiêu hóa. Đặc biệt, polysaccharide trong táo đỏ còn giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, tăng sức đề kháng tự nhiên của đường ruột. Sử dụng táo đỏ hợp lý có thể giúp: Tăng nhu động ruột, giảm thiểu tình trạng táo bón; Cân bằng hệ vi sinh của đường ruột; Hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra tốt hơn; Giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu.

Làm đẹp da, chống lão hóa: Táo đỏ giàu vitamin C giúp cơ thể tăng sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và làm sáng da. Ngoài ra, thành phần của táo đỏ cũng chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi lão hóa do gốc tự do. Sử dụng táo đỏ đều đặn giúp da khỏe từ bên trong, đàn hồi tốt hơn và hồng hào tự nhiên.

Tăng cường sinh lực, bổ tỳ - thận: Trong y học cổ truyền, táo đỏ là vị thuốc được xem là có công dụng bổ khí - kiện tỳ - dưỡng huyết - ích thận thường được dùng để bồi bổ cơ thể. Khi kết hợp với kỷ tử, nhân sâm hoặc đương quy, tác dụng bổ khí và tăng sinh lực của táo đỏ sẽ được phát huy tốt hơn.

Tốt cho tim mạch: Tuy táo đỏ chứa đường tự nhiên, nhưng khi dùng đúng liều lượng, các chất chống oxy hóa và kali trong táo đỏ vẫn có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm cholesterol xấu, tốt cho tim mạch.

Dùng sai hại cơ thể

Táo đỏ hiện đang ngày càng được nhiều người sử dụng trong chế biến món ăn, hãm trà, nấu nước uống hàng ngày nhưng khi sử dụng cần lưu ý:

Gan động vật và táo đỏ: Cuộc chiến giành vitamin

Gan động vật là thực phẩm bổ máu được nhiều người ưa chuộng, giàu vitamin A, D và sắt. Tuy nhiên, táo đỏ cũng rất giàu vitamin C. Khi hai loại thực phẩm này gặp nhau, một "cuộc chiến" tranh giành vitamin sẽ diễn ra một cách âm thầm.

Thực tế, khi vitamin C gặp các ion kim loại như đồng và sắt, nó dễ bị oxy hóa, làm giảm giá trị dinh dưỡng. Gan động vật thường chứa nhiều đồng hơn. Do đó, nếu bạn có ý định bổ sung vitamin C bằng cách ăn táo đỏ thì hãy cố gắng tránh ăn gan động vật trong cùng ngày để tránh ảnh hưởng đến tác dụng bổ dưỡng của táo đỏ và hấp thụ tối đa lượng vitamin có trong thực phẩm.

Trà đặc - táo đỏ: Cuộc chiến giữa axit tannic và dinh dưỡng

Trà đậm, đặc biệt là trà xanh và trà ô long, có chứa hàm lượng axit tannic cao. Axit tannic có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng như protein và sắt của cơ thể. Táo đỏ, đặc biệt là táo đỏ tươi, rất giàu protein và sắt, có tác dụng bổ máu, nuôi dưỡng da rất tốt.

Nếu ăn táo đỏ cùng với trà đặc, axit tannic sẽ phản ứng với các chất dinh dưỡng trong táo đỏ tạo thành chất kết tủa mà cơ thể con người không dễ hấp thụ, làm giảm giá trị dinh dưỡng của táo đỏ. Do đó, nếu muốn nhâm nhi trà cùng táo đỏ, hãy chọn một tách trà nhạt thay vì nước trà đậm đặc.

Hải sản - táo đỏ: "Cuộc chiến giữa lửa và băng"

Táo đỏ có tính ấm, bổ khí huyết, là loại thuốc bổ được nhiều người ưa chuộng vào mùa thu đông. Tuy nhiên, hải sản, đặc biệt là cua, tôm và các loại thực phẩm lạnh khác chính là khắc tinh của tính ấm có trong táo đỏ.

Y học cổ truyền Á Đông nhấn mạnh tính tương hợp của tự nhiên và hương vị của thực phẩm. Nếu táo đỏ ăn cùng hải sản, không chỉ làm giảm tác dụng bổ dưỡng của táo đỏ mà còn có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng và tiêu chảy. Việc kết hợp thực phẩm hợp lý và tránh ăn những thực phẩm có đặc tính đối lập với nhau là những nguyên tắc quan trọng để duy trì sức khỏe tốt.