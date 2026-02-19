8.358 trẻ chào đời trong 4 ngày nghỉ Tết trên cả nước

Trong 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2 tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ) có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế ngày 18/2 tức mùng 2 Tết Bính Ngọ cho hay, từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc, đến trưa 18/2 có 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong 24 giờ trước đó có hơn 39.200 bệnh nhân khám, cấp cứu. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật hơn 2.200 ca, trong đó có 407 ca cấp cứu; 2.011 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế.

Hơn 8.000 trẻ chào đời trong 4 ngày nghỉ Tết trên cả nước

Tổng hợp 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2 tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ) có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời theo hình thức sinh thường, mổ đẻ tại các cơ sở y tế.

Tổng lượng máu dự trữ cho công tác điều trị tại các cơ sở y tế đến trưa mùng 2 Tết là 19.857 đơn vị. Trong ngày mùng 1 - mùng 2 Tết đã có nhiều bạn trẻ, gia đình tới Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến máu, hiến tiểu cầu.

Trong 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 2.876 người; số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.189 lượt;

Số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 262 người trong 24 giờ qua; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 1.253 người. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua là 21 người, trong đó tử vong trước khi vào viện 8 người, tử vong tại viện 3 người và tiên lượng tử vong xin về 10 người.

Trong 24 giờ qua, số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa là 66 trường hợp; tổng hợp 4 ngày là 267 trường hợp. Số nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua là 34 trường hợp; tổng hợp 4 ngày nghỉ Tết là 141 trường hợp.

Các cơ sở y tế ghi nhận 134 trường hợp bệnh tay chân miệng (không có ca tử vong), giảm 31 trường hợp so với ngày trước đó; 14 trường hợp sởi (không có ca tử vong), tăng 5 trường hợp so với ngày trước đó;

Bộ Y tế cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành y tế cơ bản đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Đến 12h ngày 18/2 và trong khoảng thời gian từ ngày 14/2 tới 18/2, không ghi nhận phản ánh nào về việc thiếu thuốc trong phòng và điều trị bệnh trên cả nước.