Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

8.358 trẻ chào đời trong 4 ngày nghỉ Tết trên cả nước

Trong 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2 tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ) có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Theo Phương Thuý/Báo VietNamNet

Báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế ngày 18/2 tức mùng 2 Tết Bính Ngọ cho hay, từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc, đến trưa 18/2 có 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong 24 giờ trước đó có hơn 39.200 bệnh nhân khám, cấp cứu. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật hơn 2.200 ca, trong đó có 407 ca cấp cứu; 2.011 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế.

be-so-sinh.jpg
Hơn 8.000 trẻ chào đời trong 4 ngày nghỉ Tết trên cả nước

Tổng hợp 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2 tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ) có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời theo hình thức sinh thường, mổ đẻ tại các cơ sở y tế.

Tổng lượng máu dự trữ cho công tác điều trị tại các cơ sở y tế đến trưa mùng 2 Tết là 19.857 đơn vị. Trong ngày mùng 1 - mùng 2 Tết đã có nhiều bạn trẻ, gia đình tới Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến máu, hiến tiểu cầu.

Trong 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 2.876 người; số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.189 lượt;

Số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 262 người trong 24 giờ qua; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 1.253 người. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua là 21 người, trong đó tử vong trước khi vào viện 8 người, tử vong tại viện 3 người và tiên lượng tử vong xin về 10 người.

Trong 24 giờ qua, số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa là 66 trường hợp; tổng hợp 4 ngày là 267 trường hợp. Số nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua là 34 trường hợp; tổng hợp 4 ngày nghỉ Tết là 141 trường hợp.

Các cơ sở y tế ghi nhận 134 trường hợp bệnh tay chân miệng (không có ca tử vong), giảm 31 trường hợp so với ngày trước đó; 14 trường hợp sởi (không có ca tử vong), tăng 5 trường hợp so với ngày trước đó;

Bộ Y tế cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành y tế cơ bản đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Đến 12h ngày 18/2 và trong khoảng thời gian từ ngày 14/2 tới 18/2, không ghi nhận phản ánh nào về việc thiếu thuốc trong phòng và điều trị bệnh trên cả nước.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/hon-8-000-tre-so-sinh-chao-doi-trong-4-ngay-nghi-tet-tren-ca-nuoc-2491459.html
#Sơ sinh #trẻ sơ sinh chào đời #trẻ sơ sinh chào đời

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Tết, lễ hội 2026

Bộ Y tế khuyến cáo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội xuân năm 2026 và thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2025, tình hình ngộ độc thực phẩm đã giảm về số vụ, số người mắc và số ca tử vong so với năm 2024, cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm lớn liên quan đến bếp ăn tập thể, bữa ăn gia đình, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, làm nhiều người mắc và phải nhập viện điều trị; trong đó có trường hợp tử vong do sử dụng thực phẩm từ động, thực vật chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, cây, quả rừng, côn trùng, thủy hải sản…

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới