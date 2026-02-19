Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lợi ích bất ngờ của hạt muồng trong y học dân gian

Hạt muồng giúp hỗ trợ điều trị tiểu đường, bảo vệ gan, giảm viêm, cải thiện giấc ngủ theo phương pháp dân gian và nghiên cứu hiện đại.

Bình Nguyên

Hạt muồng hay còn được gọi với cái tên khoa học là Cassia Tora L. Chúng là một loài cây thuộc họ đậu, mọc phổ biến ở nhiều vùng ở Việt Nam. Hạt muồng còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như đậu ma, đậu tiên hay đầu muồng.

Cây muồng có hình dạng cây bụi nhỏ, chiều cao trung bình khoảng 0.5 - 1 mét. Lá của cây mọc dạng so le, thường có 2 - 4 đôi lá chét. Hoa của cây muồng nảy từ kẽ lá với màu vàng rất tươi. Quả muồng có hình dạng trụ dài với hai đầu vát chéo. Bên trong quả thường chứa từ 15 - 25 hạt màu nâu. Khi quả chín, nếu không thu hoạch kịp thời, hạt sẽ tự bung ra.

Mùa thu thường là thời điểm tuyệt vời để thu hoạch hạt muồng. Cụ thể, thời gian thu hoạch rơi vào khoảng từ tháng 9 - 11. Đối với muồng, người ta thường chỉ quan tâm đến phần quả. Tuy nhiên, những bộ phận còn lại bao gồm thân và lá của cây muồng cũng có thể được sử dụng làm rau. Rau muồng có thể đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Sau khi thu hoạch, quả được đập nát để lấy phần hạt, sau đó được phơi khô. Phương pháp xử lý hạt quả muồng phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Theo Đông y học, hạt muồng có vị nhạt, hơi đắng và có chất nhầy. Sau khi được chế biến, hạt mặn, đắng và có tính hàn.

Mùa thu thường là thời điểm tuyệt vời để thu hoạch hạt muồng. Ảnh minh họa/Internet
Mùa thu thường là thời điểm tuyệt vời để thu hoạch hạt muồng. Ảnh minh họa/Internet

Hạt muồng từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian như một vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe.

Các nghiên cứu và kinh nghiệm dân gian cho thấy, hạt muồng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trước hết, hạt muồng có tác dụng chống oxy hóa nhờ chứa polyphenol - hợp chất giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do. Nhờ đó, loại hạt này được cho là có vai trò hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính như xơ vữa động mạch, Alzheimer và ung thư.

Các nghiên cứu và kinh nghiệm dân gian cho thấy, hạt muồng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet

Các nghiên cứu và kinh nghiệm dân gian cho thấy, hạt muồng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet

Bên cạnh đó, chiết xuất từ hạt muồng còn thể hiện đặc tính kháng viêm. Một số nghiên cứu cho thấy, chiết xuất methanol trong hạt muồng có khả năng ức chế các chất trung gian gây viêm như histamine hay serotonin, đồng thời hỗ trợ ức chế sự tăng sinh của một số dòng tế bào ung thư.

Hạt muồng cũng được sử dụng để hỗ trợ người mắc bệnh tiểu đường. Nhờ các hợp chất như butanol, hạt muồng giúp kiểm soát lượng đường huyết và điều hòa hoạt động tiết insulin của tuyến tụy, góp phần cải thiện các triệu chứng của bệnh.

Đối với sức khỏe gan, hạt muồng được đánh giá có tác dụng bảo vệ tế bào gan và giảm tổn thương gan. Hoạt chất ononitol monohydrate trong hạt muồng giúp làm giảm nồng độ transaminase trong huyết thanh, đồng thời tăng khả năng chống oxy hóa và hoạt động của enzyme gan.

Trong dân gian, hạt muồng thường được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, bằng cách kết hợp với các dược liệu an thần như lá vông, lạc tiên để sắc uống thay nước hàng ngày.

Ngoài ra, hạt muồng còn được dùng để hỗ trợ điều trị táo bón nhờ tác dụng nhuận tràng. Nước sắc từ hạt muồng sao vàng được sử dụng sau bữa ăn giúp cải thiện tình trạng khó tiêu, đầy bụng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hạt muồng đúng cách, đúng liều lượng được cho là có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp. Trong dân gian, hạt muồng thường được sao cháy, kết hợp với các vị thuốc khác như hoa hòe, atiso, cúc hoa để hãm trà uống hàng ngày.

Ngoài ra, hạt muồng còn được dùng ngoài da để hỗ trợ điều trị các bệnh nấm da như hắc lào, lang ben. Hạt muồng sao khô, giã nát, ngâm với cồn được dùng chấm trực tiếp lên vùng da tổn thương theo hướng dẫn dân gian.

Hạt muồng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không lạm dụng. Theo khuyến cáo, bạn chỉ nên sử dụng từ 10 - 15 gam mỗi ngày và tùy vào tình trạng sức khỏe; Không nên sử dụng hạt của quả muồng cùng các loại thức ăn cay nóng, các loại chất kích thích. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi ứng dụng hạt muồng vào trong quá trình hỗ trợ điều trị bất kỳ loại bệnh lý nào.

#hạt muồng #y học dân gian #sức khỏe #chống oxy hóa #điều trị bệnh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Liên tiếp các ca ngộ độc cá nóc, bác sĩ khuyến cáo

Ngộ độc cá nóc gây ra bởi độc tố mạnh, có thể dẫn đến liệt, tử vong. Bác sĩ cảnh báo, người dân cần tránh mua bán, chế biến, không ăn cá nóc để bảo vệ sức khỏe.

Ngộ độc cá nóc vô cùng nguy hiểm và dễ dẫn đến tử vong. Nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận người dân vì thiếu thông tin nên vẫn mua bán, sử dụng cá nóc.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng ngộ độc cá nóc đang ở mức báo động. Chỉ trong 6 tháng, bệnh viện này đã tiếp nhận 8 ca cấp cứu, trong đó có 3 ca nguy kịch (ngừng thở, liệt toàn thân). Dù được cứu sống, nạn nhân vẫn phải đối mặt với những di chứng sức khỏe kéo dài.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tại sao nên thêm cải bắp vào chế độ ăn hàng ngày?

Cải bắp chứa nhiều vitamin C, K, chất xơ giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch, tiêu hóa và giảm cân, phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh.

Cải bắp có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, hợp chất chống oxy hóa và chất xơ,... mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, cụ thể như sau:

Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống cà phê lúc bụng đói?

Uống cà phê khi bụng rỗng có thể an toàn với nhiều người, nhưng cũng dễ gây ợ nóng, lo âu, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng nội tiết ở một số trường hợp.

a317b84ea91927477e08.jpg
Cà phê là thức uống quen thuộc của hàng triệu người trên thế giới nhờ khả năng giúp tỉnh táo, tăng sự tập trung và cải thiện hiệu suất làm việc. Với nhiều người, một tách cà phê vào buổi sáng là thói quen khó bỏ, thậm chí được uống ngay khi vừa thức dậy, trước cả bữa ăn đầu ngày. Ảnh minh họa
ca-phe2.jpg
Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc uống cà phê khi bụng rỗng. Trong một số trường hợp, thói quen này có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn đối với hệ tiêu hóa, thần kinh và nội tiết. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới