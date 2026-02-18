Sai lầm trong ăn uống ngày Tết khiến đường huyết tăng cao

Bánh mứt, rượu bia và sinh hoạt đảo lộn ngày Tết khiến đường huyết dễ tăng cao. Nhiều sai lầm trong ăn uống tiềm ẩn rủi ro khó lường.

Bánh chưng, bánh tét, mứt Tết: Ngon miệng nhưng nhiều đường

Bánh chưng, bánh tét giàu tinh bột nếp, trong khi mứt Tết và bánh kẹo lại chứa lượng đường cao. Việc ăn nhiều, ăn liên tục trong ngày khiến cơ thể phải hấp thu một lượng lớn đường trong thời gian ngắn, làm đường huyết tăng nhanh và khó kiểm soát. Với người tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường, đây là nguy cơ rõ rệt nhất trong dịp Tết.

Ưa món chiên rán, thiếu rau xanh

Mâm cỗ ngày Tết thường đầy ắp thịt kho, giò chả, nem rán, đồ xào nhiều dầu mỡ, trong khi rau xanh lại xuất hiện khá khiêm tốn. Chế độ ăn ít chất xơ làm chậm quá trình kiểm soát hấp thu đường, khiến đường huyết sau ăn tăng cao và kéo dài hơn bình thường.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ăn uống thất thường, bỏ bữa

Sinh hoạt ngày Tết dễ bị xáo trộn: ngủ muộn, dậy trễ, bỏ bữa chính rồi ăn bù bằng bánh mứt, đồ ăn vặt. Việc ăn uống thất thường khiến đường huyết dao động liên tục, gây mệt mỏi, choáng váng, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền chuyển hóa.

Uống rượu bia không kiểm soát

Rượu bia là “khách quen” trong các buổi gặp mặt đầu năm. Tuy nhiên, uống rượu bia, nhất là khi bụng đói hoặc kèm đồ ngọt, có thể làm rối loạn kiểm soát đường huyết. Rượu còn khiến người bệnh khó nhận biết các dấu hiệu hạ hay tăng đường huyết, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Lạm dụng nước ngọt, nước ép đóng chai

Nước ngọt có gas, trà đóng chai, nước ép công nghiệp chứa nhiều đường nhưng hầu như không có chất xơ. Uống thường xuyên trong ngày Tết khiến đường huyết tăng nhanh hơn cả ăn trực tiếp bánh kẹo, đặc biệt khi dùng thay cho nước lọc.

Chủ quan vì “ăn Tết vài ngày không sao”

Nhiều người cho rằng Tết chỉ kéo dài vài ngày nên có thể thoải mái ăn uống. Thực tế, đường huyết tăng cao liên tục dù trong thời gian ngắn vẫn có thể gây biến chứng cấp, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, nhất là với người trung niên và người đã có nguy cơ.

Làm sao để ăn Tết mà vẫn kiểm soát đường huyết?

Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn bánh mứt với lượng vừa phải, chia nhỏ khẩu phần; ưu tiên rau xanh, canh, món luộc; hạn chế rượu bia và nước ngọt. Duy trì ăn đúng bữa, uống đủ nước và theo dõi đường huyết thường xuyên sẽ giúp Tết vui trọn vẹn mà vẫn an toàn cho sức khỏe.