Sống Khỏe

Sai lầm trong ăn uống ngày Tết khiến đường huyết tăng cao

Bánh mứt, rượu bia và sinh hoạt đảo lộn ngày Tết khiến đường huyết dễ tăng cao. Nhiều sai lầm trong ăn uống tiềm ẩn rủi ro khó lường.

Trương Hiền

Những ngày Tết với bánh mứt, rượu bia và sinh hoạt đảo lộn khiến đường huyết dễ tăng cao. Nhiều sai lầm ăn uống quen thuộc lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Bánh chưng, bánh tét, mứt Tết: Ngon miệng nhưng nhiều đường

Bánh chưng, bánh tét giàu tinh bột nếp, trong khi mứt Tết và bánh kẹo lại chứa lượng đường cao. Việc ăn nhiều, ăn liên tục trong ngày khiến cơ thể phải hấp thu một lượng lớn đường trong thời gian ngắn, làm đường huyết tăng nhanh và khó kiểm soát. Với người tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường, đây là nguy cơ rõ rệt nhất trong dịp Tết.

Ưa món chiên rán, thiếu rau xanh

Mâm cỗ ngày Tết thường đầy ắp thịt kho, giò chả, nem rán, đồ xào nhiều dầu mỡ, trong khi rau xanh lại xuất hiện khá khiêm tốn. Chế độ ăn ít chất xơ làm chậm quá trình kiểm soát hấp thu đường, khiến đường huyết sau ăn tăng cao và kéo dài hơn bình thường.

z7465205214891-96c0fe195de1738a882bd167058527b5.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ăn uống thất thường, bỏ bữa

Sinh hoạt ngày Tết dễ bị xáo trộn: ngủ muộn, dậy trễ, bỏ bữa chính rồi ăn bù bằng bánh mứt, đồ ăn vặt. Việc ăn uống thất thường khiến đường huyết dao động liên tục, gây mệt mỏi, choáng váng, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền chuyển hóa.

Uống rượu bia không kiểm soát

Rượu bia là “khách quen” trong các buổi gặp mặt đầu năm. Tuy nhiên, uống rượu bia, nhất là khi bụng đói hoặc kèm đồ ngọt, có thể làm rối loạn kiểm soát đường huyết. Rượu còn khiến người bệnh khó nhận biết các dấu hiệu hạ hay tăng đường huyết, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Lạm dụng nước ngọt, nước ép đóng chai

Nước ngọt có gas, trà đóng chai, nước ép công nghiệp chứa nhiều đường nhưng hầu như không có chất xơ. Uống thường xuyên trong ngày Tết khiến đường huyết tăng nhanh hơn cả ăn trực tiếp bánh kẹo, đặc biệt khi dùng thay cho nước lọc.

Chủ quan vì “ăn Tết vài ngày không sao”

Nhiều người cho rằng Tết chỉ kéo dài vài ngày nên có thể thoải mái ăn uống. Thực tế, đường huyết tăng cao liên tục dù trong thời gian ngắn vẫn có thể gây biến chứng cấp, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, nhất là với người trung niên và người đã có nguy cơ.

Làm sao để ăn Tết mà vẫn kiểm soát đường huyết?

Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn bánh mứt với lượng vừa phải, chia nhỏ khẩu phần; ưu tiên rau xanh, canh, món luộc; hạn chế rượu bia và nước ngọt. Duy trì ăn đúng bữa, uống đủ nước và theo dõi đường huyết thường xuyên sẽ giúp Tết vui trọn vẹn mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Sống Khỏe

Chế độ dinh dưỡng quan trọng trong kiểm soát đái tháo đường

Chế độ ăn hợp lý giúp kiểm soát đường huyết, phòng ngừa biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh đái tháo đường.

Đái tháo đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate làm giảm dung nạp đối với glucose đưa đến tăng đường huyết mạn tính. Chế độ ăn là vấn đề quan trọng nhất trong điều trị đái tháo đường với mục đích nhằm đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, cân bằng đủ cả về số lượng và chất lượng để có thể kiểm soát đường huyết, duy trì cân nặng lý tưởng, ngăn ngừa diễn tiến và biến chứng.

Theo thống kê, hiện nay, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đang điều trị và cấp thuốc cho khoảng gần 2000 người bệnh đái tháo đường. Thông qua các chỉ số xét nghiệm máu, nước tiểu, người bệnh sẽ được các bác sĩ tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng, cùng đó là các chế độ luyện tập, sinh hoạt hàng ngày để tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại trà giúp cân bằng đường huyết, hỗ trợ sức khỏe

Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.

edbee4ca435dcc03954c.jpg
Bên cạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, việc lựa chọn đồ uống phù hợp cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số loại trà không đường, giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và điều hòa lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích với người đang kiểm soát hoặc có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.
tra-xanh.jpg
Trà xanh là loại trà được nhắc đến nhiều nhờ hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa như catechin và epigallocatechin gallate (EGCG). Những hoạt chất này giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, hỗ trợ vận chuyển glucose từ máu vào tế bào, qua đó góp phần làm giảm đường huyết tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy, việc uống trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm nồng độ glucose trong máu và nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đái tháo đường có biến chứng tim mạch cần lưu ý khi thời tiết trở lạnh

Giữ ấm, kiểm soát đường huyết, theo dõi tim mạch, ăn uống hợp lý, vận động an toàn là những nguyên tắc vàng cho người đái tháo đường có biến chứng tim mạch.

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, thời tiết trở lạnh, người mắc đái tháo đường (ĐTĐ) có biến chứng tim mạch cần chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn bình thường, vì lạnh dễ làm tăng huyết áp, co mạch, tăng đường huyết và nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng:

Xem chi tiết

