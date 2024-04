Mẫu quần mặc nhà tạo trend, chị em không ngại hưởng ứng

Cách đây không lâu, những thiết kế tôn đường cong như jeans bó sát, legging, quần định hình, áo kiểu corset rất được ưa chuộng bởi đem lại cảm giác thời trang, phô diễn triệt để đường cong cơ thể. (Ảnh: SH, minh họa) Tuy nhiên, mặc quần áo bó được cho là không tốt cho sức khỏe người mặc. Duy trì quần áo bó sát thời gian dài có thể gây nên những vết đỏ, dấu hằn trên da, gây kích ứng. Đặc biệt, quần bó hay quần định hình còn tăng nguy cơ nhiễm nấm ở những người có làn da nhạy cảm. Thời gian gần đây, xu hướng thời trang dần có sự thay đổi. Mọi người không muốn “hành xác” như trước. Thay vào đó, chị em theo đuổi phong cách ăn mặc thoải mái, dễ chịu. Nắm được nhu cầu tiêu dùng này, những nhà thiết kế thời trang cho ra mắt ngày càng nhiều thiết kế “dịu dàng” với cơ thể. Một trong số đó là mẫu quần suông chất liệu cotton. Thực tế, quần dáng suông không phải items mới, xuất hiện trên đường phố mấy năm trở lại đây. Chúng được làm từ các chất liệu khác nhau như jeans, lụa, vải tuyết mưa,... Dù may từ chất liệu gì, đặc điểm chung của quần ống suông là sự thoải mái, mát mẻ. Chị em có thể diện quần suông ở nhiều môi trường khác nhau như đi học, đi làm, dạo phố,... Không chỉ có khả năng ứng dụng cao, quần ống suông còn giúp che khuyết điểm trên đôi chân rất tốt. Có thể nói, quần ống suông chính là thiết kế kết hợp đầy đủ các tiêu chí: thoải mái, tiện lợi và thời trang. So với quần ống suông cạp khóa, quần ống suông cạp chun năm nay được ưa chuộng hơn. Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc phần cạp chun dễ mặc, co giãn tốt. Chị em vòng 2 to hay nhỏ đều có thể mặc vừa. Chất liệu cotton mang tới phong cách lười biếng và tự do cũng được ưu ái. Điều đáng bàn, chất liệu cùng kiểu dáng khiến quần ống suông cotton mang tới cảm giác giống như những chiếc quần mặc nhà. Để mặc đẹp thiết kế, chị em cần chú ý tới một số chi tiết. Bạn nên chọn quần ống suông cotton họa tiết sọc dọc xanh trắng. Họa tiết này mang tới hiệu ứng thị giác chân như dài hơn. Họa tiết kẻ sọc cũng dễ phối đồ, vừa giúp quần có vẻ cứng cáp, tránh cảm giác ăn mặc lôi thôi. Thời tiết mùa hè nắng nóng, bạn có thể kết hợp quần suông cạp cao, màu trắng xanh với áo sơ mi trắng, áo phông trắng bó sát. Áo trắng bó sát mang lại vẻ ngoài trên gọn gàng, dưới thoải mái vừa thể thao lại vừa nữ tính. Nếu theo đuổi vẻ đẹp cá tính, chị em có thể kết hợp quần suông với áo phông trắng bó sát, bên ngoài khoác thêm suit dáng ôm cool ngầu mà vẫn thanh lịch. Để bộ đồ không quá giống đồ ngủ, bạn nên chọn những gam màu tối để kết hợp. Chẳng hạn như áo len xám khói, vest dệt kim, sơ mi đen,... Mời độc giả xem thêm video: Thời trang khoe da thịt gây sốc trên thảm đỏ Video Music Awards 2023

