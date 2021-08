Mặc nội y ra đường, cô gái lăm le khoe thân gây phản cảm

Mặc đồ theo phong cách bra không phải trào lưu mới, từng gây sốt từ Xuân Hè năm 2017. Thời điểm mới ra mắt, nó liên tục được những mỹ nhân hàng đầu thế giới lăng xê. Trong hình, Emily Ratajkowski được Vogue khen ngợi trong bộ trang phục đường phố gợi nhớ thập niên 1980, 1990. Trong một sự kiện thời trang, cô nàng Hailey Baldwin lên đồ với quần jeans kết hợp áo lót ren. Set đồ với kính mắt mèo trắng, bông tai ngọc trai mang lại tổng thể nét hoài cổ. Không chỉ được lòng mỹ nhân xứ ngoại, phong cách bra còn được nhiều mỹ nhân Việt tự tin diện trên phố. Phí Phương Anh từng được khen hết lời khi diện bra nửa kín nửa hở, tạo outfit khỏe khoắn và năng động. Không hề kém cạnh, Diễm My 9X lên đồ với phong cách bra khiến fan đứng ngồi không yên. Tông màu nude giúp người đẹp khoe được tối đa thân hình nuột nà cùng làn da mịn màng “vạn người mê”. Nhìn chung, phong cách bra phù hợp với người chuộng phong cách tự do, cá tính. Hơn nữa, hầu hết những người tự tin diện kiểu áo “mặc như không” này đều thuộc tuýp người có thân hình săn chắc, mảnh mai và rất “cao tay” trong việc mix&match. Ngược lại, người sở hữu thân hình mập mạp, non tay phối đồ rất dễ đối diện sự cố trang phục, tự tố khuyết điểm ngoại hình, khoe thân gây phản cảm. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Việt từng được dịp xôn xao chia sẻ bức ảnh cô gái ăn mặc kiệm vải, hồn nhiên di chuyển trên đường phố bất chấp cái nóng lên đến 40 độ. Dù chỉ chụp từ đằng sau, cô gái để hở nguyên mảng lưng trần trông vô cùng bất lịch sự. Một trường hợp khác ăn mặc trễ tràng, mặc nội y ra đường khiến người nhìn không khỏi ngán ngẩm. Sở hữu thân hình mảnh mai, vòng eo nhỏ gọn, cô gái chọn ngay chiếc bra trắng, biến cửa hàng thành... bãi biển. Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, chủ nhân bộ đồ nhận về không ít “gạch đá”. Tùy vào cách phối đồ, trang phục có thể tôn vinh nét đẹp cơ thể song cũng dễ khiến chủ nhân “muối mặt” trước đám đông. Để mặc phong cách bra đẹp, chị em nên ưu tiên chọn loại dày dặn, có phần quai bản to hoặc áo lót dạng ren bralette... Tùy vào cách phối đồ, trang phục có thể tôn vinh nét đẹp cơ thể song cũng dễ khiến chủ nhân “muối mặt” trước đám đông. Để mặc phong cách bra đẹp, chị em nên ưu tiên chọn loại dày dặn, có phần quai bản to hoặc áo lót dạng ren bralette... Cách mix đồ cũng không kém phần quan trọng trong việc xây dựng vẻ ngoài cá tính. Cách mặc đơn giản và dễ áp dụng nhất là mix cùng trang phục thể thao, giúp đem lại cảm giác khỏe khoắn, kín đáo và năng động. Nếu vẫn muốn khoe hình thể, bạn có thể chọn mặc áo lót bản to với quần short hoặc chân váy cạp cao, gợi cảm mà vẫn rất sang trọng. Đôi khi, chỉ cần khoác chiếc áo mỏng bên ngoài, nó cũng mang lại tác dụng che bớt da thịt, lại trông cực kỳ duyên dáng. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24

