Mặc áo 1 cúc, cô gái khoe ngực lộ liễu khiến người xem “thót tim”

Được thiết kế theo phong cách sideboob, mẫu áo 1 cúc giúp người mặc khoe được vòng eo thon gọn cùng khuôn ngực đầy đặn. So với áo phông hở chân ngực, mẫu áo mới hở bạo hơn. Người mặc sẽ để lộ toàn bộ vùng chân ngực, lấp ló vòng 1 căng đầy do chỉ được cố định bằng cách buộc dây hoặc tận dụng 1 chiếc cúc. Một điểm chung khác của mẫu áo này là chúng có thiết kế theo kiểu croptop, ôm sát, co giãn đàn hồi tốt. Thiết kế tôn dáng, bạn gái chỉ cần đầu tư 1 chiếc áo là có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu quần, váy khác nhau. Tuy nhiên, mẫu áo 1 cúc không phải ai cũng dám mặc bởi dễ dẫn tới sự cố hớ hênh. Chỉ cần cử động mạnh, cúi người, chạy nhảy hay gặp ngoại cảnh tác động như gió to thì rất dễ gây tai nạn hớ hênh. Chiếc áo thường được chị em chọn mặc khi chụp hình nghệ thuật, tham gia sự kiện. Độ hở bạo khiến chiếc áo rất ít được chọn làm thời trang mặc hàng ngày. Sự sáng tạo, quyến rũ của chiếc áo là điều khó có thể phủ nhận. Vậy nhưng thiết kế sáng tạo song không phải ai cũng được khen mặc đẹp. Tùy thuộc vào cách phối đồ mà người được khen sexy trong khi người bị “ném đá” khoe thân quá đà. Một trong những màn lên đồ khoe ngực lộ liễu, dễ gây phản cảm nhất là thiết kế kiệm vải, để lộ gần như toàn bộ khuôn ngực. Để tránh hở hang quá mức, khi mặc áo 1 cúc, bạn gái có thể sử dụng 1 chiếc áo bra bên trong. Như vậy, bạn vẫn có được tổng thể vô cùng quyến rũ mà không lo sự cố lộ hàng. Trường hợp muốn theo mốt thả rông, bạn gái nên nhờ tới sự trợ giúp của loại băng dính 2 mặt chuyên dụng trong thời trang để cố định da thịt với trang phục, tránh các sự cố đáng tiếc. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24

