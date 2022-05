Loại củ quen thuộc bán đầy chợ được ví là "vua chống ung thư"

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoai lang tím đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại căn bệnh ung thư. Loại khoai lang này chứa thành phần có thể ức chế sự phát triển của những bệnh ung thư cụ thể bao gồm ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư ruột kết bằng cách tiêu diệt các tế bào ung thư này. Ảnh: SC. Nghiên cứu cũng kết luận rằng, chiết xuất từ các bộ phận khác nhau của khoai lang cũng có thể tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt, đảm bảo tế bào ung thư không phát triển và lây lan sang các bộ phận khác của tuyến tiền liệt. Ảnh: iStock. Theo các nhà khoa học, khả năng kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt của khoai lang là nhờ hàm lượng polyphenol cao trong loại thực phẩm này. Ảnh: SS. Sự hiện diện của các carotenoid như beta-carotene trong khoai lang cũng được báo cáo là có tác dụng đáng kể trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Ảnh: SS. Beta-caroten cũng đã được chứng minh là mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa và giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng. Ảnh: BS. Theo một cuộc khảo sát do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện năm 2014, trong danh sách 20 loại rau củ quả có tác dụng ức chế tế bào ung thư rõ rệt, khoai lang chín và khoai lang sống lần lượt chiếm vị trí quán quân và á quân, tỉ lệ ngăn chặn ung thư lần lượt là 98,7% và 94,4%. Ảnh: BS. Ngoài tác dụng chống ung thư, khoai lang còn có nhiều lợi ích khác đối với sức khỏe con người. Ảnh: BS. Giảm căng thẳng: Khoai lang chứa một lượng magiê đáng kể. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của magiê là nó giúp giảm căng thẳng và lo lắng. Ảnh: Shutterstock. Cải thiện bệnh tiểu đường: Khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn so với khoai tây. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và đem lại cảm giác no lâu. Ảnh: SE. Hỗ trợ tiêu hóa: Khoai lang cung cấp chất xơ hòa tan, hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest. Hỗ trợ sức khỏe của mắt: Khoai lang rất giàu hàm lượng vitamin A và hàm lượng beta-caroten. Vitamin A giúp cải thiện tình trạng bệnh ở những bệnh nhân bị khô mắt. Ảnh: NDTV. Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch: Hàm lượng vitamin B6 cao chứa trong khoai lang làm giảm homocysteine trong cơ thể. Homocysteine có liên quan đến các bệnh lý thoái hóa và tim mạch. Tăng khả năng sinh sản: Liều lượng cao của Vitamin A trong khoai lang giúp nó trở thành loại thực phẩm lý tưởng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản để tăng cường khả năng sinh sản. Ảnh: AS. Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn (Nguồn video: THĐT)

