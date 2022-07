Lên đồ đi đám cưới, bao cô nàng khiến người nhìn ngao ngán

Đám cưới là ngày đặc biệt với những cặp đôi. Trong ngày trọng đại, cô dâu luôn cố gắng xuất hiện với diện mạo chỉn chu, hoàn hảo nhất. Đáp ứng nhu cầu này, có nhiều kiểu dáng váy áo cho cô dâu lựa chọn. Dù có sự khác biệt về thiết kế song trang phục cô dâu hiện nay chủ yếu màu trắng hoặc màu đỏ. Ở đó, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, hi vọng; màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. (Ảnh minh họa) Để tôn trọng chủ nhân bữa tiệc, dù không có quy định về trang phục khách mời song hầu hết mọi người đều lựa chọn trang phục chỉn chu, không quá nổi bật, tránh lấn át cô dâu. Dù vậy, nhiều người không tinh tế, cố tình chọn váy áo lộng lẫy khi lên đồ đi đám cưới, biến mình thành tâm điểm đám đông, dành hết sự chú ý của cô dâu. Thực tế, rất nhiều trường hợp ăn mặc không phù hợp đi đám cưới. Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái lên đồ như thể bản thân là nhân vật chính của hôn lễ. Quả thực, dù rộng lượng đến đâu song liên tục bị “chặt chém”, mờ nhạt kiểu này thì cô dâu cũng khó có thể vui vẻ khi bị so sánh vẻ ngoài. Không chỉ lên đồ lộng lẫy, nhiều cô gái còn hồn nhiên hở bạo đi đám cưới. Giữa đám đông quan khách ở nhiều độ tuổi khác nhau, ăn mặc thiếu trước hụt sau không giúp người mặc khẳng định cá tính. Mặc hở thái quá thể hiện sự kém duyên của chị em. Đôi khi, nó còn thể hiện sự bất kính bởi đám cưới là nơi tập trung đông người, bao gồm những bậc lớn tuổi. Không những vậy, diện đồ thiếu trước hụt sau, bó sát còn khiến chủ nhân bộ đồ khó vận động một cách thoải mái. Đôi khi, chỉ cần người mặc sơ sểnh là có thể đối mặt sự cố trang phục, để lộ vùng nhạy cảm. Để lên đồ đi đám cưới phù hợp, chị em nên tránh mặc váy trắng, đặc biệt váy trắng lộng lẫy. Đây là gam màu thường được cô dâu lựa chọn. Thay vào đó, bạn nên tham khảo những mẫu váy màu pastel, màu phấn nhẹ nhàng. Gam màu này vừa mang tới vẻ ngoài nữ tính tương tự như màu trắng, vừa không lo “chặt đẹp” trang phục cô dâu. Ngoài ra, phụ nữ cũng nên tránh trang phục cắt xẻ, xuyên thấu để lộ quá nhiều da thịt. Kiểu trang phục này mang đến cho bạn vẻ ngoài nổi bật song cũng dễ khiến người khác phàn nàn. Những trang phục màu sắc lòe loẹt cũng nên tránh xa. Màu sắc nổi bật dễ thu hút sự chú ý song rất kén người mặc. Nếu “non tay” phối đồ, bạn dễ trở thành “thảm họa thời trang” trước đám đông. Đặc biệt, bạn gái không nên mặc nguyên bộ đồ màu đen. Màu đen tượng trưng cho sự sang trọng nhưng đồng thời cũng là tang tóc, đau thương. Bạn không nên mặc màu đen toàn tập đến dự đám cưới vì một số người cho rằng đó làm điềm xấu. Cuối cùng, bạn gái nên tránh ăn mặc xuề xòa và luộm thuộm. Ăn mặc lôi thôi đến đám cưới cũng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với chủ nhân bữa tiệc. Nếu không có những trang phục phù hợp, ít nhất hãy chuẩn bị một outfit gọn gàng, lịch sự. Mời độc giả xem thêm video: "Đám cưới của Thành Trung - Ngọc Hương". (Nguồn video: Saostar)

Đám cưới là ngày đặc biệt với những cặp đôi. Trong ngày trọng đại, cô dâu luôn cố gắng xuất hiện với diện mạo chỉn chu, hoàn hảo nhất. Đáp ứng nhu cầu này, có nhiều kiểu dáng váy áo cho cô dâu lựa chọn. Dù có sự khác biệt về thiết kế song trang phục cô dâu hiện nay chủ yếu màu trắng hoặc màu đỏ. Ở đó, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, hi vọng; màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. (Ảnh minh họa) Để tôn trọng chủ nhân bữa tiệc, dù không có quy định về trang phục khách mời song hầu hết mọi người đều lựa chọn trang phục chỉn chu, không quá nổi bật, tránh lấn át cô dâu. Dù vậy, nhiều người không tinh tế, cố tình chọn váy áo lộng lẫy khi lên đồ đi đám cưới, biến mình thành tâm điểm đám đông, dành hết sự chú ý của cô dâu. Thực tế, rất nhiều trường hợp ăn mặc không phù hợp đi đám cưới. Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái lên đồ như thể bản thân là nhân vật chính của hôn lễ. Quả thực, dù rộng lượng đến đâu song liên tục bị “chặt chém”, mờ nhạt kiểu này thì cô dâu cũng khó có thể vui vẻ khi bị so sánh vẻ ngoài. Không chỉ lên đồ lộng lẫy, nhiều cô gái còn hồn nhiên hở bạo đi đám cưới . Giữa đám đông quan khách ở nhiều độ tuổi khác nhau, ăn mặc thiếu trước hụt sau không giúp người mặc khẳng định cá tính. Mặc hở thái quá thể hiện sự kém duyên của chị em. Đôi khi, nó còn thể hiện sự bất kính bởi đám cưới là nơi tập trung đông người, bao gồm những bậc lớn tuổi. Không những vậy, diện đồ thiếu trước hụt sau, bó sát còn khiến chủ nhân bộ đồ khó vận động một cách thoải mái. Đôi khi, chỉ cần người mặc sơ sểnh là có thể đối mặt sự cố trang phục, để lộ vùng nhạy cảm. Để lên đồ đi đám cưới phù hợp, chị em nên tránh mặc váy trắng, đặc biệt váy trắng lộng lẫy. Đây là gam màu thường được cô dâu lựa chọn. Thay vào đó, bạn nên tham khảo những mẫu váy màu pastel, màu phấn nhẹ nhàng. Gam màu này vừa mang tới vẻ ngoài nữ tính tương tự như màu trắng, vừa không lo “chặt đẹp” trang phục cô dâu. Ngoài ra, phụ nữ cũng nên tránh trang phục cắt xẻ, xuyên thấu để lộ quá nhiều da thịt. Kiểu trang phục này mang đến cho bạn vẻ ngoài nổi bật song cũng dễ khiến người khác phàn nàn. Những trang phục màu sắc lòe loẹt cũng nên tránh xa. Màu sắc nổi bật dễ thu hút sự chú ý song rất kén người mặc. Nếu “non tay” phối đồ, bạn dễ trở thành “thảm họa thời trang” trước đám đông. Đặc biệt, bạn gái không nên mặc nguyên bộ đồ màu đen. Màu đen tượng trưng cho sự sang trọng nhưng đồng thời cũng là tang tóc, đau thương. Bạn không nên mặc màu đen toàn tập đến dự đám cưới vì một số người cho rằng đó làm điềm xấu. Cuối cùng, bạn gái nên tránh ăn mặc xuề xòa và luộm thuộm. Ăn mặc lôi thôi đến đám cưới cũng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với chủ nhân bữa tiệc. Nếu không có những trang phục phù hợp, ít nhất hãy chuẩn bị một outfit gọn gàng, lịch sự. Mời độc giả xem thêm video: "Đám cưới của Thành Trung - Ngọc Hương". (Nguồn video: Saostar)