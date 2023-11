Kinh hãi bé trai chơi một mình suýt bị “mãng xà tinh” nuốt chửng

Cách đây vài ngày, một cặp vợ chồng người Brazil vì không nhờ được ai trông con nên đã đưa cậu con trai 2 tuổi ra ngoài làm việc cùng. Trong lúc làm việc, hai vợ chồng để bé trai chơi một mình ngoài bờ sông. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, khi đang mải làm việc, cặp vợ chồng bất ngờ nghe tiếng la hét thảm thiết của con trai. Chạy đến kiểm tra, cặp đôi phát hoảng khi thấy một con trăn anaconda dài khoảng 6 mét đang quấn chặt quanh người bé. Thấy vậy, người bố vội vàng bước tới, cố gắng kéo giãn vòng siết của con trăn khổng lồ để giải cứu con trai. Thế nhưng, trăn khổng lồ Anaconda có lực siết vô địch nên người đàn ông không đủ sức, anh dùng hết sức bình sinh nhưng không thể cứu được con trai. Người mẹ đứng bên cạnh không biết làm gì hơn, chỉ biết cố gắng giúp chồng và la hét, cầu xin được giúp đỡ. May mắn thay, một số cảnh sát đang tuần tra gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ bé nên lao đến hiện trường để giúp người cha kéo giãn vòng siết của con trăn khổng lồ, cố gắng giải cứu bé trai. Không ngờ, sức mạnh của nhóm người đàn ông trưởng thành vẫn không thể sánh được với con trăn khổng lồ, bé trai vẫn ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Theo phân tích của cảnh sát, cách duy nhất để giải cứu bé trai là giết chết con trăn. Trung úy cảnh sát Carlos Diniz nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi chỉ muốn cứu đứa trẻ và không muốn con vật phải chết. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng cả đứa trẻ và con vật sống sót an toàn nhưng hoàn cảnh không cho phép". Cuối cùng, nhóm cảnh sát quyết định giết chết con trăn, giải cứu thành công bé trai và đưa cậu đến bệnh viện gần đó để điều trị. Đến hiện tại, bé đã được xuất viện an toàn. Khi được phỏng vấn, cảnh sát Carlos Diniz cho biết: "Tôi rất vui khi thấy bé trai có được cơ hội sống thứ hai". >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cô gái dùng tay không bắt cặp trăn khủng

Cách đây vài ngày, một cặp vợ chồng người Brazil vì không nhờ được ai trông con nên đã đưa cậu con trai 2 tuổi ra ngoài làm việc cùng. Trong lúc làm việc, hai vợ chồng để bé trai chơi một mình ngoài bờ sông. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, khi đang mải làm việc, cặp vợ chồng bất ngờ nghe tiếng la hét thảm thiết của con trai. Chạy đến kiểm tra, cặp đôi phát hoảng khi thấy một con trăn anaconda dài khoảng 6 mét đang quấn chặt quanh người bé. Thấy vậy, người bố vội vàng bước tới, cố gắng kéo giãn vòng siết của con trăn khổng lồ để giải cứu con trai. Thế nhưng, trăn khổng lồ Anaconda có lực siết vô địch nên người đàn ông không đủ sức, anh dùng hết sức bình sinh nhưng không thể cứu được con trai. Người mẹ đứng bên cạnh không biết làm gì hơn, chỉ biết cố gắng giúp chồng và la hét, cầu xin được giúp đỡ. May mắn thay, một số cảnh sát đang tuần tra gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ bé nên lao đến hiện trường để giúp người cha kéo giãn vòng siết của con trăn khổng lồ, cố gắng giải cứu bé trai. Không ngờ, sức mạnh của nhóm người đàn ông trưởng thành vẫn không thể sánh được với con trăn khổng lồ, bé trai vẫn ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Theo phân tích của cảnh sát, cách duy nhất để giải cứu bé trai là giết chết con trăn. Trung úy cảnh sát Carlos Diniz nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi chỉ muốn cứu đứa trẻ và không muốn con vật phải chết. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng cả đứa trẻ và con vật sống sót an toàn nhưng hoàn cảnh không cho phép". Cuối cùng, nhóm cảnh sát quyết định giết chết con trăn, giải cứu thành công bé trai và đưa cậu đến bệnh viện gần đó để điều trị. Đến hiện tại, bé đã được xuất viện an toàn. Khi được phỏng vấn, cảnh sát Carlos Diniz cho biết: "Tôi rất vui khi thấy bé trai có được cơ hội sống thứ hai". >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cô gái dùng tay không bắt cặp trăn khủng