Khiếp sợ đặc sản “giỡn mặt với tử thần”, vừa ăn vừa bịt mũi

Fesikh là đặc sản bốc mùi của Ai Cập. Nguyên liệu chính của món ăn gồm cá đối xám khô và muối. Người dân bản địa thường thưởng thức cá đối lên men trong lễ hội Sham el-Nessim để chào mừng mùa xuân. (Ảnh minh họa) Được biết, Fesikh xuất hiện từ thời các Pharaoh cai quản Ai Cập. Thời điểm đó, vào mùa xuân, khi nước sông Nile rút đi, những con cá phủ muối và cát nằm lại chờ thối rữa trên bờ sông. Người dân phát hiện, dùng những con cá này để ăn và tìm cách chế biến. Ngày nay, để có món Fesikh thành phẩm, người dân thường chuẩn bị những chú cá đối Mugil (loài cá nước mặn sống ở vùng biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ). Trong khi đó, người dân miền Tây Ai Cập lại dùng cá thịt trắng làm nguyên liệu thay thế cá đối Mugil. Cá đối Mugil được làm sạch, loại bỏ nội tạng rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp đó, cá sẽ được muối, ủ trong vòng 45 ngày. Muối sẽ làm chín cá, ngăn ngừa tình trạng thối rữa. Cá đối ủ muối đạt chuẩn sẽ có màu xám tái và mùi hôi nồng. Ngược lại, nếu tỷ lệ cá, muối hoặc quá trình ủ muối không đảm bảo sẽ khiến cá chết trong nước, vi khuẩn gây ngộ độc sẽ phát tán trong môi trường ủ cá. Có thể nói, bí quyết để có mẻ cá muối thơm ngon phụ thuộc vào lượng muối cần để ủ cá. Bí quyết thậm chí được giữ bí mật trong các gia đình. Cá đối ủ muối không cần chế biến qua nhiệt, được ăn trực tiếp với các gia vị như hành xắt nhỏ, chanh, rau diếp, sốt bơ vừng và bánh mì Ai Cập. Hương vị của cá đối ủ muối thực sự khó diễn tả. Một số người vừa ăn vừa bịt mũi cũng không thể chịu được. Đây cũng là lý do khiến Fesikh hiếm khi thấy trong thực đơn của các nhà hàng. Trong khi đó, nhiều người lại coi đây như một cao lương mỹ vị khó kiếm. Thực tế, hàng năm báo chí đều ghi nhận trường hợp tử vong do ăn cá đối lên men. Ngay cả khi Bộ Y tế Ai Cập đưa ra cảnh báo về nguy cơ ngộ độc do Fesikh chế biến không đúng cách thì món ăn vẫn có sức hút khó cưỡng. Dù có nhiều cảnh báo về sự độc hại và các báo cáo tử vong vì ăn Fesikh, người Ai Cập vẫn yêu thích và thưởng thức. Mỗi dịp lễ hội Sham el-Nessim, các công viên ở Ai Cập lại ngập tràn người dân tụ họp, ăn uống ngoài trời và không thể thiếu món này.



