Giật mình loại rau nên hạn chế ăn kẻo rước họa

Người xưa thường chú trọng chọn rau củ theo mùa. Lựa chọn thực phẩm như vậy một phần vì khả năng canh tác trái mùa trước đây hạn chế. Một lý do khác là rau củ trồng dưới điều kiện tự nhiên, nhiệt độ ánh sang thích hợp sẽ phát huy giá trị dinh dưỡng tối đa. (Ảnh: SH, ABLW, minh họa) Tuy vậy, nhiều loại rau củ dù vào mùa thu hoạch chúng ta cũng không nên ăn nhiều. Sử dụng lượng lớn có thể khiến bạn đối diện rủi ro sức khỏe. 1. Dương xỉ diều hâu: Vị giòn dai lạ miệng khiến chúng rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, đây là loại rau nên hạn chế ăn, bởi dương xỉ diều hâu có chứa ptaquiloside – một loại chất độc được chứng minh là có thể gây ung thư dạ dày, đường tiết niệu, vòm họng. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng phân loại ptaquiloside là chất gây ung thư nhóm 2B – nhóm gồm chất có thể gây ung thư cho con người. 2. Bí ngòi. Bí ngòi rất dễ kiếm thời điểm này. Không chỉ có vẻ ngoài xanh mướt hấp dẫn, bí ngòi còn giàu dinh dưỡng, mềm ngọt nên rất nhiều người yêu thích. Bí ngòi không độc. Tuy nhiên, xào bí ngòi ở nhiệt độ cao có thể hình thành chất acrylamide. Đây là chất có khả năng gây ung thư. Thí nghiệm chỉ ra, bí ngòi xanh giải phóng nhiều acrylamide nhất khi chế biến ở nhiệt độ cao, trung bình là 360 microgam/kg. Con số này chỉ thấp hơn khoai tây chiên (680 microgam). Để an toàn, bạn không nên ăn lượng lớn bí ngòi xào. Thay vào đó, nên chế biến bí ngòi bằng cách luộc, nấu sẽ tốt cho sức khỏe hơn. 3. Khoai tây mọc mầm. Khoai tây mọc mầm là loại rau người bán không bao giờ ăn bởi chứa nhiều độc tố. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khoai tây mọc mầm chứa nhiều solanine – hợp chất cực độc. Khi đi vào cơ thể, solanine không chỉ có khả năng gây ngộ độc mà còn bám dai dẳng trong gan, làm tăng gánh nặng cho gan. 4. Măng tươi chưa luộc. Mùa hè cũng là mùa thu hoạch măng tươi. Măng tươi rất quen thuộc song không phải ai cũng biết ăn đúng cách. Cụ thể, măng tươi chưa luộc chứa nhiều cyanid có khả năng gây ngộ độc. Được biết, cyanide khi đi vào cơ thể, dưới tác dụng của dịch vị enzyme tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành acid andrid (HCN)-1. Đây là chất cực độc, ước tính, 1 người 50kg chỉ cần tiêu thụ 50mg acid andrid là có thể tử vong. Mời độc giả xem thêm video: Thực phẩm cần tránh khi mang thai. (Nguồn video: Vinmec)

