Giật mình 4 “thần dược” hóa “độc dược” khi dùng sai thời điểm

1. Chuối. Theo chuyên gia dinh dưỡng, chuối là một trong những “siêu thực phẩm” giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa) Khi đi vào cơ thể, các thành phần trong chuối giúp tăng cường lưu lượng máu, hạ huyết áp, mỡ máu, hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng, dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Người bị hội chứng ruột kích thích thể táo bón ăn chuối giúp nhuận tràng, tránh bị stress, mệt mỏi. Chuối còn giúp tăng hưng phấn cực tốt. Chuối đặc biệt giàu kali. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ chỉ ra, một người trưởng thành tiêu thụ khoảng 1.600mg kali có thể giảm tới 1/5 nguy cơ đột quỵ. Chuối tốt như vậy song có thể trở thành “ độc dược” phá sức khỏe khi ăn lúc đói. Do chứa nhiều magie nên chuối là nguyên tố nhạy cảm gây ảnh hưởng đến chức năng của tim, ức chế mạch máu tim. Ăn chuối lúc đói sẽ khiến lượng magie trong cơ thể đột ngột tăng cao, phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ức chế mạch máu tim, không có lợi cho sức khỏe. 2. Trà xanh. Trà xanh được đánh giá là "thực phẩm vàng" cho sức khỏe. Nghiên cứu chỉ ra, trà xanh chứa nhiều chất đặc biệt như caffeine giúp tinh thần phấn chấn, catechins – chất chống oxy hóa có tác dụng giảm cholesterol, vitamin A, E, C, B1, B2, khoáng chất giúp thúc đẩy loại bỏ natri trong máu, phòng chống bệnh cao huyết áp, flavanol giúp loại bỏ chứng hôi miệng, saponin chống viêm và nhóm axit butyric giúp giảm huyết áp. Trà rất tốt cho sức khỏe song nếu dùng sai thời điểm thì hại nhiều hơn lợi. Chuyên gia nhấn mạnh, tuyệt đối không dùng trà khi uống thuốc tây. Axit tannic trong trà kết hợp với một số loại thuốc sẽ có phản ứng hóa học dẫn tới kết tủa, ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc. Các chất kích thích như caffeine và theophylline có chứa trong lá trà làm suy yếu hoặc chống lại tác dụng an thần có chứa trong thuốc. Uống trà khi đói cũng không có lợi. Uống trà thời điểm này khiến bạn tăng nguy cơ đối diện các bệnh về dạ dày, tiêu hóa, hiện tượng “say” với các biểu hiện như chóng mặt, chân tay bủn rủn, cồn cào. 3. Sữa. Sữa là nguồn cung cấp nhiều nguồn dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Một cốc sữa nguyên chất (240 ml) chứa tới 149 calo, 8g chất đạm, 8g chất béo, magie, kali,... Đặc biệt, vitamin D và canxi trong sữa giúp phát triển xương; protein xây dựng cơ bắp. Sữa chứa nhiều vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa nhiều hoạt chất có khả năng trấn an tinh thần. Do vậy, uống sữa lúc đói khiến cơ thể mệt mỏi và dễ buồn ngủ. Đồng thời, dạ dày co bóp mạnh khi đói, sữa sẽ bị đẩy xuống ruột do chưa tiêu hóa hết gây rối loạn tiêu hóa. 4. Nước cam. Cam là loại trái cây giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều vitamin C, chất xơ, folate, chất chống oxy hóa song lại ít calo và đường. Ăn cam đúng cách giúp thận khỏe mạnh, chống lão hóa, tốt cho tim mạch, chống viêm và ngăn ngừa táo bón. Ngược lại, dùng cam sai thời điểm không thu được lợi ích sức khỏe, thậm chí còn gây hại. Thời điểm uống nước cam tai hại nhất là sau khi uống thuốc. Nghiên cứu chỉ ra, nước cam thực sự có thể ức chế sự hấp thụ của nhiều loại thuốc, chẳng hạn như thuốc hạ huyết áp, thuốc trị viêm xoang. Bên cạnh đó, không nên uống nước cam trước và sau khi uống sữa. Protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, gây nên tình trạng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy,... Mời độc giả xem thêm video: Thực phẩm cần tránh khi mang thai. (Nguồn video: Vinmec)

