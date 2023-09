Đi giao hàng, nữ shipper bị mãng xà cực độc cắn lén gây sốc

Mới đây, tại Mỹ xảy ra vụ rắn chuông tấn công một nữ shipper, khiến người này hôn mê trước khi đội cứu thương đến. Vụ việc gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người choáng váng. Theo thông tin đăng tải, nhân viên giao hàng xui xẻo này là cô Monet Robinson, một phụ nữ 21 tuổi đến từ Florida, Mỹ. Khi đang đứng trước một khu dân cư ở Palm City, chuẩn bị đặt gói hàng trên tay xuống, Monet bất ngờ bị một con rắn lao ra từ bụi cỏ tấn công. Con rắn này là rắn đuôi chuông lưng kim cương phương Đông, sau khi phát ra tiếng động lớn, nó lao đến nhanh như điện, cắn vào đùi sau của cô Monet. Sau khi bị cắn, Monet cố gắng giữ bình tĩnh và nhanh chóng gọi cảnh sát cầu cứu. Khi cảnh sát đến, Monet đang ngồi khập khiễng trên mặt đất, rất mệt mỏi. Trước khi nhân viên cấp cứu kịp đến nơi, Monet đã rơi vào hôn mê do chất độc của rắn đuôi chuông quá mạnh. Sau đó, Monet được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng hiện tại, cô vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Cảnh sát tiết lộ rằng con rắn đuôi chuông đã bị bắt và tiêu hủy vì lý do an toàn cho mọi người trong khu dân cư. Chuyên gia về động vật hoang dã Amy Kight cho biết trong một cuộc phỏng vấn, mặc dù rắn đuôi chuông rất phổ biến ở Nam Florida nhưng việc rắn đuôi chuông tấn công người rất hiếm. Cô tin rằng rắn đuôi chuông có thể cảm thấy bị đe dọa và sẽ phản kháng dữ dội. "Nó chỉ hành động để tự bảo vệ mình và tài xế giao hàng tội nghiệp không có thời gian để phản ứng", cô Amy Kight nói. Rắn đuôi chuông lưng kim cương phương Đông là loài rắn đuôi chuông lớn nhất thế giới, với chiều dài cơ thể lên tới 7 feet (khoảng 2,1 mét), tuy không hung dữ lắm nhưng kích thước khổng lồ và những chiếc răng nanh dài đảm bảo rằng nó tạo ra một lượng nọc độc lớn. Nếu không được điều trị kịp thời, nạn nhân có nguy cơ tử vong từ 10% đến 20% nên được coi là một trong những loài rắn độc nguy hiểm nhất Bắc Mỹ. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam, “cắn là chết”

