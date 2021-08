Dàn mỹ nhân Việt gây nhức mắt với thời trang chơi golf cực sexy

Từng ''nổi như cồn'' nhờ loạt hình ảnh khoe body chuẩn chỉnh tại phòng tập gym, Phương Bora còn ''đốt mắt'' dân tình với những khoảnh khắc quyến rũ trên sân golf. Nàng hot girl Hà thành kết hợp nghỉ dưỡng với chơi golf, vì thế, cô chọn trang phục chơi golf gợi cảm và mát mẻ. Thân hình nuột nà với vóc dáng chuẩn đồng hồ cát của Phương Bora có được nhờ tập luyện thường xuyên kết hợp từ gym tới yoga, golf. Thái Thảo Nguyên là một hot girl Đà Nẵng, cô được người ái mộ phong tặng danh hiệu "mỹ nhân sân bóng". Trang phục chơi golf của cô tôn hình thể tinh tế, đa dạng về sắc màu. Trên Instagram, cô nàng thường khoe những bức ảnh đang thả dáng đánh golf trong trang phục ôm sát cực bắt mắt. Âu Hà My: Vốn là nữ giảng viên có tiếng của Đại học Ngoại ngữ, Âu Hà My còn được biết tới với danh xưng "nữ thần giảng đường". Trái ngược với vẻ thuỳ mị, kín đáo trên giảng đường đại học, Âu Hà My trong trang phục đánh golf khá gợi cảm. Nếu trên giảng đường cô chuộng phong cách thanh lịch thì khi tập luyện Hà My ưu tiên những trang phục khỏe khoắn, tôn dáng. Người đẹp thường xuyên diện váy áo bó sát và cực ngắn để khoe thân hình thon thả mỗi khi đi đánh. Hot girl Trâm Anh cũng gây chú ý vì hay chọn quần short, chân váy siêu ngắn mỗi lần chơi golf. Cô thường xuyên bị cư dân mạng soi ra những khoảnh khắc kém tinh tế khi mặc chân váy quá ngắn xuất hiện tại sân chơi nhà giàu. Chiếc váy của Trâm Anh khiến người xe ''đỏ mặt'' vì sợ cô lộ hàng. Nhiều người lựa chọn chân váy mặc chơi golf dài trên đầu gối khoảng 10cm để an toàn. Ảnh: FB, IT. Mời độc giả theo dõi video "Cấm ăn mặc hở hang khi livestream". Nguồn: VTV24.

