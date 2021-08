Cận cảnh lô thuốc Remdesivir chữa COVID-19 vừa "cập bến" TP.HCM

Như vậy, chưa đầy 1 tuần kể từ khi công bố, Vingroup đã nhập khẩu khoảng 100 nghìn lọ thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir. Số lượng còn lại sẽ lần lượt được chuyển về Việt Nam ngay trong tháng 8/2021. Việc nhập khẩu được số lượng lớn thuốc điều trị trong thời gian rất ngắn trong bối cảnh cả thế giới khó tiếp cận với thuốc Remdesivir là nỗ lực ấn tượng vì cộng đồng. Do tình hình vận chuyển khó khăn, các lô hàng phải chia thành từng đợt nhỏ, nên thuốc Remdesivir sẽ về liên tục nhiều đợt. Dự kiến, đến tuần sau, sẽ có khoảng 100 nghìn lọ nữa về tới Việt Nam để kịp chuyển cho Bộ Y tế phục vụ khẩn cấp việc điều trị cho bệnh nhân nặng. Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Trong ảnh là hình ảnh lô thuốc Remdesivir từ Ấn Độ vừa được vận chuyển tới Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay của Malaysia Airlines. Với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng, Remdesivir đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5/2020, và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới. Dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, Tập đoàn Vingroup đã đàm phán thành công đơn hàng đặc biệt - 500.000 lọ Remdesivir do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất, dưới sự cho phép Gilead Sciences, Hoa Kỳ. Theo nhãn mác, đây là lô thuốc do Cipla sản xuất. Vài ngày trước, Tập đoàn Vingroup đã công bố thông tin ký kết thành công đơn hàng 500.000 lọ Remdesivir do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất, dưới sự cho phép Gilead Sciences, Mỹ. Với 500.000 lọ, số thuốc trên có khả năng hỗ trợ điều trị cho khoảng 80.000 đến 100.000 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Trong ảnh là tem dán ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của lô thuốc Remdesivir do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất. Remdesivir sẽ được đưa vào điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Mời quý độc giả xem video: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Nguồn: Alo Bác sĩ.

Như vậy, chưa đầy 1 tuần kể từ khi công bố, Vingroup đã nhập khẩu khoảng 100 nghìn lọ thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir. Số lượng còn lại sẽ lần lượt được chuyển về Việt Nam ngay trong tháng 8/2021. Việc nhập khẩu được số lượng lớn thuốc điều trị trong thời gian rất ngắn trong bối cảnh cả thế giới khó tiếp cận với thuốc Remdesivir là nỗ lực ấn tượng vì cộng đồng. Do tình hình vận chuyển khó khăn, các lô hàng phải chia thành từng đợt nhỏ, nên thuốc Remdesivir sẽ về liên tục nhiều đợt. Dự kiến, đến tuần sau, sẽ có khoảng 100 nghìn lọ nữa về tới Việt Nam để kịp chuyển cho Bộ Y tế phục vụ khẩn cấp việc điều trị cho bệnh nhân nặng. Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Trong ảnh là hình ảnh lô thuốc Remdesivir từ Ấn Độ vừa được vận chuyển tới Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay của Malaysia Airlines. Với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng, Remdesivir đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5/2020, và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới. Dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, Tập đoàn Vingroup đã đàm phán thành công đơn hàng đặc biệt - 500.000 lọ Remdesivir do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất, dưới sự cho phép Gilead Sciences, Hoa Kỳ. Theo nhãn mác, đây là lô thuốc do Cipla sản xuất. Vài ngày trước, Tập đoàn Vingroup đã công bố thông tin ký kết thành công đơn hàng 500.000 lọ Remdesivir do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất, dưới sự cho phép Gilead Sciences, Mỹ. Với 500.000 lọ, số thuốc trên có khả năng hỗ trợ điều trị cho khoảng 80.000 đến 100.000 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Trong ảnh là tem dán ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của lô thuốc Remdesivir do Công ty dược phẩm Cipla, Ấn Độ sản xuất. Remdesivir sẽ được đưa vào điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Mời quý độc giả xem video: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Nguồn: Alo Bác sĩ.