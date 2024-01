Bí quyết làm đẹp từ “cây nhà lá vườn” của Lan Khuê

Sau 5 năm kết hôn và sinh con cho chồng đại gia là doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê được khen ngày càng "nhuận sắc". Ngoài cuộc hôn nhân hạnh phúc, mỹ nhân sinh năm 1992 còn có bí quyết làm đẹp "gối đầu giường" được nhiều chị em quan tâm. Ảnh: Instagram nhân vật. "Nàng dâu hào môn" chăm chút cho vẻ bề ngoài từ làn da đến mái tóc. Cô đặc biệt yêu thích phương pháp làm đẹp bằng các sản phẩm "cây nhà lá vườn". Theo đó, giám khảo The New Mentor từng chia sẻ cô uống trà chanh mật ong với nước ấm vào mỗi buổi sáng thức dậy để thanh lọc cơ thể. Để có mái tóc dài bồng bềnh, suôn mượt và hạn chế rụng tóc, bà mẹ một con gội đầu bằng nước nấu từ vỏ bưởi vì trong vỏ bưởi có rất nhiều tinh chất tốt cho tóc. Ảnh: Quantrimang. Lan Khuê thường sử dụng các sản phẩm tự nhiên để dưỡng da mà không quá phụ thuộc vào các loại mỹ phẩm đắt tiền. Cô dùng dầu dừa nguyên chất để tẩy trang, dùng mặt nạ bơ và mật ong cũng như không ít phương pháp tự nhiên khác vào mỗi tuần trước khi đi ngủ để cung cấp đủ dưỡng chất và nước cho da. Ảnh: Newmouth. Mỹ nhân 9X còn làm đẹp từ bên trong khi áp dụng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và luyện tập nghiêm ngặt. Theo Khỏe và Đẹp, Lan Khuê cũng như không ít mỹ nhân Vbiz vô cùng yêu thích rau mầm. Đây được xem là loại rau rất tốt cho quá trình ngừa lão hóa, tăng collagen. Theo Phụ Nữ Việt Nam, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 cũng thích ăn các loại rau chứa nhiều chất nhờn, có tính giảm béo, tăng collagen cho da như rau mồng tơi, rau đay, đậu bắp. Ảnh: Hello bác sĩ. Những loại rau này được các mẹ trồng nhiều trong vườn và cũng khá phổ biến ở các chợ Việt. Ảnh: Yummy Day. Đặc biệt, không chỉ là món ăn, rau mồng tơi còn được dùng làm mặt nạ để dưỡng da. Bôi hỗn hợp rau mồng tơi, mật ong và chanh lên mặt, giữ khoảng 10-15 phút trước khi rửa sạch sẽ giúp có một làn da trắng sáng. Đắp mặt nạ bằng hỗn hợp rau mùng tơi và muối biển cũng làm trắng da hiệu quả. Ảnh: Labety.Xem video: “Rùng mình” những kiểu làm đẹp quái dị trong lịch sử

Sau 5 năm kết hôn và sinh con cho chồng đại gia là doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê được khen ngày càng "nhuận sắc". Ngoài cuộc hôn nhân hạnh phúc, mỹ nhân sinh năm 1992 còn có bí quyết làm đẹp "gối đầu giường" được nhiều chị em quan tâm. Ảnh: Instagram nhân vật. "Nàng dâu hào môn" chăm chút cho vẻ bề ngoài từ làn da đến mái tóc. Cô đặc biệt yêu thích phương pháp làm đẹp bằng các sản phẩm "cây nhà lá vườn". Theo đó, giám khảo The New Mentor từng chia sẻ cô uống trà chanh mật ong với nước ấm vào mỗi buổi sáng thức dậy để thanh lọc cơ thể. Để có mái tóc dài bồng bềnh, suôn mượt và hạn chế rụng tóc, bà mẹ một con gội đầu bằng nước nấu từ vỏ bưởi vì trong vỏ bưởi có rất nhiều tinh chất tốt cho tóc. Ảnh: Quantrimang. Lan Khuê thường sử dụng các sản phẩm tự nhiên để dưỡng da mà không quá phụ thuộc vào các loại mỹ phẩm đắt tiền. Cô dùng dầu dừa nguyên chất để tẩy trang, dùng mặt nạ bơ và mật ong cũng như không ít phương pháp tự nhiên khác vào mỗi tuần trước khi đi ngủ để cung cấp đủ dưỡng chất và nước cho da. Ảnh: Newmouth. Mỹ nhân 9X còn làm đẹp từ bên trong khi áp dụng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và luyện tập nghiêm ngặt. Theo Khỏe và Đẹp, Lan Khuê cũng như không ít mỹ nhân Vbiz vô cùng yêu thích rau mầm. Đây được xem là loại rau rất tốt cho quá trình ngừa lão hóa, tăng collagen. Theo Phụ Nữ Việt Nam, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 cũng thích ăn các loại rau chứa nhiều chất nhờn, có tính giảm béo, tăng collagen cho da như rau mồng tơi, rau đay, đậu bắp. Ảnh: Hello bác sĩ. Những loại rau này được các mẹ trồng nhiều trong vườn và cũng khá phổ biến ở các chợ Việt. Ảnh: Yummy Day. Đặc biệt, không chỉ là món ăn, rau mồng tơi còn được dùng làm mặt nạ để dưỡng da. Bôi hỗn hợp rau mồng tơi, mật ong và chanh lên mặt, giữ khoảng 10-15 phút trước khi rửa sạch sẽ giúp có một làn da trắng sáng. Đắp mặt nạ bằng hỗn hợp rau mùng tơi và muối biển cũng làm trắng da hiệu quả. Ảnh: Labety. Xem video: “Rùng mình” những kiểu làm đẹp quái dị trong lịch sử