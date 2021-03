Bí quyết giữ dáng nóng bỏng của mỹ nhân Việt ở nhà 100 tỷ

Huyền Baby (tên thật: Đặng Ngọc Huyền) là một trong những hot girl Hà Thành đời đầu. Sau khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô nàng sống như một nữ hoàng trong căn biệt thự lên đến 100 tỷ đồng giữa trung tâm Sài Gòn. Mặc dù rút khỏi showbiz từ rất sớm và chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm nhưng Huyền Baby vẫn luôn là cái tên được báo giới quan tâm. Vì là người hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp nên Huyền Baby luôn có ý thức giữ gìn vóc dáng nóng bỏng của mình. Mới đây, cô nàng đã thực hiện một vlog mới với chủ đề: “Huyền Baby giảm 8kg để thả dáng ở Six Senses cùng hội chị em”. Vốn đã sở hữu thân hình vạn người mê nhưng bà mẹ 2 con vẫn muốn gầy hơn nữa để tự tin diện những bộ cánh bikini sặc sỡ, chụp ảnh cùng hội chị em thân thiết. Để có được vóc dáng nuột nà, hot girl 8X áp dụng thực đơn ăn kiêng khá nghiêm ngặt. Bữa sáng, cô chỉ ăn 1 lát bánh mì kèm 2 quả trứng ốp la, bữa trưa là một cốc nước ép cam cà rốt và bữa tối ăn theo chế độ tập gym, bao gồm ức gà và rau xanh. Trong đó, nước ép cam cà rốt có tác dụng làm bổ mắt, thải độc gan, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp và bổ sung vitamin C cho cơ thể. Thịt ức gà giàu protein và vitamin B6, giúp thúc đẩy các phản ứng tế bào và enzyme và quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo diễn ra thuận lợi. Mặc dù xách vali đi du lịch nhưng Huyền Baby cũng không dám “động đũa” vào các món ăn sơn hào hải vị. Thay vào đó, cô tự thiết lập chế độ ăn khoa học của riêng mình. Nhờ đó mà những bức hình thả dáng ngoài biển của cô đẹp không tì vết. Bên cạnh việc giữ dáng thì chăm sóc da cũng là điều mà người đẹp sinh năm 1989 chú trọng. Cô nàng thừa nhận mình có nhờ tới sự can thiệp của công nghệ thẩm mỹ nhưng không phải dao kéo mà chỉ là tiêm filler và tái tạo lại những phần da bị chảy xệ. Huyền Baby cũng chăm điều trị và tái tạo da bằng phương pháp laser, đây là phương pháp sử dụng chùm ánh sáng để loại bỏ các yếu tố gây ra mụn, lỗ chân lông to, vết nhăn và sắc tố da, kích thích sản sinh collagen giúp da được tái sinh tức thời. Ngoài những lúc ra spa chăm sóc da thì khi ở nhà cô nàng cũng chăm chỉ rửa mặt, mát xa mặt và ngâm bồn tắm bằng sữa tươi không đường để tăng độ ẩm cho da. Huyền Baby từng chia sẻ rằng cô tẩy da chết 2 lần mỗi tuần cho cả mặt và toàn thân, sử dụng các sản phẩm dưỡng trắng từ thiên nhiên, có xuất xứ rõ ràng. Ảnh: FB, IG. Mời độc giả xem video "Làm đẹp của chị em thời Covid-19". Nguồn: VTV TSTC.

