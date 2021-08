6 thói quen ăn uống tai hại khiến bạn dễ mắc ung thư dạ dày

Bỏ bữa sáng: Sau một giấc ngủ 8 tiếng, lượng thức ăn nạp vào cơ thể đã được tiêu hóa hết trong khi dạ dày vẫn tiếp tục tiết ra dịch vị tiêu hóa. Nếu bạn không “nạp năng lượng” vào bữa sáng, dịch vị tiết ra nhiều mà không được sử dụng sẽ gây ra đau dạ dày hoặc viêm niêm mạc dạ dày. Đồng thời các chất cặn bã tích tụ trong dạ dày không có cơ hội đào thải ra ngoài, lâu ngày có thể kết lại thành sỏi và tăng nguy cơ ung thư. Ăn mặn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi người chỉ cần khoảng 6g muối mỗi ngày. Trong muối có chứa nhiều nitrat, khi vào dạ dày sẽ phản ứng tạo thành chất gây ung thư dạ dày. Trên thực tế, lượng muối người châu Á sử dụng thường cao hơn nhiều. Đặc biệt, các món ăn như dưa cà, kim chi hay các loại thực phẩm bảo quản lâu thường tích rất nhiều muối. Ăn đồ nướng: Trong những năm gần đây, các món nướng ngày càng được ưa chuộng trong các tiệc cuối tuần, đi ăn nhà hàng. Nhiều quán ăn sử dụng thực phẩm chất lượng kém nhưng tẩm ướp nhiều gia vị đánh lừa vị giác, khứu giác của người ăn. Ngoài ra, nhiều người có thói quen nướng thịt cháy cạnh vì e ngại ăn thực phẩm chưa chín và mỡ chảy xuống than khiến khói bốc lên, sản sinh ra HCA và PAH là hai hợp chất gây tổn hại cho gan, dạ dày. Ăn lẩu: Một trong những lý do dẫn đến bệnh liên quan tới dạ dày là sự tồn tại của vi khuẩn HP. Chúng có thể gây ra viêm loét mạn tính, tổn thương tiền ung thư. Ở các gia đình có thói quen gắp thức ăn từ nồi lẩu, đĩa chung, tình trạng nhiều người cùng bị dạ dày rất phổ biến. Lý do là vi khuẩn HP lây qua đường ăn uống, nước bọt… Thịt chế biến sẵn: Các loại thịt xông khói, xúc xích, đồ hộp… là các loại thức ăn tiện lợi và ngon miệng. Nhưng các nhà khoa học Thụy Điển đã chỉ ra rằng nếu thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn sẽ có nguy cơ cao gây ung thư dạ dày. Do có chứa nhiều nitrit – thành phần giúp duy trì màu và ngăn sự phát triển của vi khuẩn. Thêm vào đó, các loại thịt chế biến sẵn thường có sử dụng nhiều chất bảo quản. Ăn đồ chiên rán thường xuyên: Các loại thực phẩm sẽ trở nên có hại nếu như được chế biến với các loại dầu mỡ đã bị dùng chiên rán nhiều lần. Ăn đồ chiên rán quá mức sẽ làm gia tăng lượng heterocyclic amines – một chất gây ung thư khi tích tụ với nồng độ cao.Ngoài ra, khi bạn ăn nhanh và nhai không kĩ, thức ăn sẽ đi xuống dạ dày tạo nên các vết xước, làm tổn thương và gây viêm loét. Theo thời gian, chúng tích tụ lại gây biến chứng trở thành bệnh ung thư dạ dày. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "MUKBANG thoái trào và chiêu trò ăn uống phản cảm câu view". Nguồn: VTV24.

