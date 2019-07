Viên chức Nga gây "sốc" với bộ ảnh nóng bỏng trên tạp chí Playboy

Anna Anufrieva, 27 tuổi, viên chức Nga đến từ thành phố Tyumen, mới đây đăng tải bộ ảnh khỏa thân gợi cảm trên trang web của tạp chí Playboy Nga. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được 159 lượt thích, chỉ đứng sau Daria Vorontsova, người dẫn đầu với 171 lượt thích. Anufrieva trong bộ đồ gợi cảm khoe đường cong trước ống kính. Đây là bộ ảnh dự thi cuộc thi ảnh online Playmate of the Year, được tạp chí Playboy tổ chức hàng năm để chọn ra gương mặt người mẫu xuất sắc nhất cho bộ ảnh lịch của tạp chí. Tuy nhiên, Anufrieva cũng khiến "công chúng phẫn nộ". Chính quyền thành phố Tyumen tuyên bố sa thải nữ viên chức 27 tuổi. Trang tin 72.ru cho rằng những bức ảnh khỏa thân cùng tuyên bố muốn rời Nga sang sinh sống ở châu Âu là nguyên nhân khiến công chúng phẫn nộ. Phản ứng trước làn sóng chỉ trích, Anufrieva giải thích: "Tôi có những bức ảnh đẹp và tôi muốn chia sẻ chúng. Đây là bước đi dũng cảm đối với tôi. Tôi muốn trở thành người dũng cảm. Trong cuộc sống thường ngày, tôi là một nữ viên chức". Cô cho rằng là nữ viên chức chính phủ đồng nghĩa với việc thực hiện nghĩa vụ và có một lối sống nhất định, nhưng điều đó không phản ánh thế giới nội tâm của cô. Anufrieva muốn vượt ra ngoài khuôn phép cư xử của viên chức. "Không phải chỉ có người mẫu, huấn luyện viên thể hình và blogger mới được phép khỏa thân", cô nói. "Tôi thích thể loại nhiếp ảnh này và cơ thể cân đối của phụ nữ là bằng chứng hàng đầu về sự hoàn hảo của tự nhiên", Anufrieva nói. Một ý kiến chỉ trích cho rằng: "Các viên chức quan liêu của chúng ta không còn gì làm ngoài việc phô diễn cơ thể trần truồng hay sao?". Một tài khoản khác lại bình luận: "Thật ngọt ngào và hợp lý làm sao khi các viên chức Nga phô bày cơ thể để biến giấc mơ đến châu Âu thành hiện thực". Anufrieva cho biết cô có một thư viện gồm hơn 150 cuốn sách bằng tiếng Đức. Cô còn chia sẻ mình có khả năng đặc biệt là có thể lấy lưỡi chạm vào mũi. Trên tài khoản Instagram, cô tự miêu tả mình là "phù thủy rụng tóc". Trong hồ sơ trên tạp chí Playboy, cô ghi chú rằng mình thích âm nhạc, sưu tầm sách, thơ, thể thao, lịch sử và phim ảnh. Anufrieva cũng khẳng định mình mơ ước được chuyển đến châu Âu. *) Title do Kiến Thức biên tập lại.

