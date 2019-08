Ngỡ ngàng cuộc sống bình dị ở nông thôn Triều Tiên

Những chính sách cải cách trong nông nghiệp dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un đã giúp nông thôn Triều Tiên có nhiều thay đổi. Dù cuộc sống của nhiều nông dân còn khó khăn nhưng theo Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP), ông David Beasley, người đã tới thăm Triều Tiên hồi tháng 5/2018, Triều Tiên đang rất nỗ lực trong việc đáp ứng được các tiêu chuẩn dinh dưỡng, và tình trạng đói khát không còn cao như hồi thập niên 1990. Ảnh: Ông Kim Jong-un đi thăm một nông trại kiểu mẫu của Triều Tiên. Ảnh: I.T "Có cảm giác Triều Tiên như đang bước sang một trang sử mới" - ông Beasley nói với BBC. Ảnh: Các nữ nông dân làm việc cho một nông trường. Ảnh FBNK "Một trong những điều gây ấn tượng mạnh nhất mà tôi nhìn thấy ở vùng nông thôn - đang là mùa xuân, họ đang trồng trọt - là không hề có máy móc gì. Họ dùng bò để kéo cày, và có cả đàn ông lẫn đàn bà làm việc ngoài đồng. "Mọi thứ rất quy củ, từng chút rác bẩn đều được dọn sạch bằng cào, bằng cuốc, xẻng, và họ trồng cây ra đến tận rìa đường, trên bờ sông, họ tận dụng từng chút đất, bởi đa phần ở đây là núi" - ông Beasley nói. Ảnh: Công nhân nông trường thu hoạch nho ở Sariwon. Ảnh FBNK. Cánh đồng lúa ở Triều Tiên đẹp như một bức tranh. Ảnh: I.T Cảnh nông dân Triều Tiên cấy lúa ở huyện Koksan. Ảnh FBNK. Người nông dân thu hoạch cải bắp tại nông trường Chilgol ở ngoại ô thành phố Bình Nhưỡng. Ảnh: AP. Cảnh đẹp này ở Triều Tiên trông chẳng khác nào ở vùng núi Bắc Âu. Ảnh: Pedersen. Quang cảnh nông thôn ở Triều Tiên. Ảnh: Ed Jones. Rất nhiều bắp ngô được treo trước cửa những ngôi nhà ở vùng nông thôn Hongwon và Riwon. Ảnh: Ed Jones. Một nông dân dùng xe bò để chở số hoa màu vừa thu hoạch được về nhà mình ở gần Riwon. Ảnh: Ed Jones. Một nhóm trẻ em Triều Tiên kéo xe dọc một con đường chạy qua Kiliju. Ảnh: Ed Jones. Đoàn tàu chạy qua một cánh đồng gần Myongchon. Ảnh: Ed Jones. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video về cuộc sống tại Bình Nhưỡng (Nguồn: VTC1)

Những chính sách cải cách trong nông nghiệp dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un đã giúp nông thôn Triều Tiên có nhiều thay đổi. Dù cuộc sống của nhiều nông dân còn khó khăn nhưng theo Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP), ông David Beasley, người đã tới thăm Triều Tiên hồi tháng 5/2018, Triều Tiên đang rất nỗ lực trong việc đáp ứng được các tiêu chuẩn dinh dưỡng, và tình trạng đói khát không còn cao như hồi thập niên 1990. Ảnh: Ông Kim Jong-un đi thăm một nông trại kiểu mẫu của Triều Tiên. Ảnh: I.T "Có cảm giác Triều Tiên như đang bước sang một trang sử mới" - ông Beasley nói với BBC. Ảnh: Các nữ nông dân làm việc cho một nông trường. Ảnh FBNK "Một trong những điều gây ấn tượng mạnh nhất mà tôi nhìn thấy ở vùng nông thôn - đang là mùa xuân, họ đang trồng trọt - là không hề có máy móc gì. Họ dùng bò để kéo cày, và có cả đàn ông lẫn đàn bà làm việc ngoài đồng. "Mọi thứ rất quy củ, từng chút rác bẩn đều được dọn sạch bằng cào, bằng cuốc, xẻng, và họ trồng cây ra đến tận rìa đường, trên bờ sông, họ tận dụng từng chút đất, bởi đa phần ở đây là núi" - ông Beasley nói. Ảnh: Công nhân nông trường thu hoạch nho ở Sariwon. Ảnh FBNK. Cánh đồng lúa ở Triều Tiên đẹp như một bức tranh. Ảnh: I.T Cảnh nông dân Triều Tiên cấy lúa ở huyện Koksan. Ảnh FBNK. Người nông dân thu hoạch cải bắp tại nông trường Chilgol ở ngoại ô thành phố Bình Nhưỡng. Ảnh: AP. Cảnh đẹp này ở Triều Tiên trông chẳng khác nào ở vùng núi Bắc Âu. Ảnh: Pedersen. Quang cảnh nông thôn ở Triều Tiên. Ảnh: Ed Jones. Rất nhiều bắp ngô được treo trước cửa những ngôi nhà ở vùng nông thôn Hongwon và Riwon. Ảnh: Ed Jones. Một nông dân dùng xe bò để chở số hoa màu vừa thu hoạch được về nhà mình ở gần Riwon. Ảnh: Ed Jones. Một nhóm trẻ em Triều Tiên kéo xe dọc một con đường chạy qua Kiliju. Ảnh: Ed Jones. Đoàn tàu chạy qua một cánh đồng gần Myongchon. Ảnh: Ed Jones. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video về cuộc sống tại Bình Nhưỡng (Nguồn: VTC1)