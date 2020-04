Ngạc nhiên cuộc sống ở đất nước Triều Tiên chưa có ca mắc COVID-19

Chính phủ Triều Tiên khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, nước này vẫn chưa có trường hợp mắc COVID-19, song vẫn triển khai nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Cuộc sống của người dân Triều Tiên dường như vẫn diễn ra bình thường, không có nhiều xáo trộn. Ảnh: Mọi người đeo khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona khi đi bộ trên đường phố thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1/4. (Nguồn ảnh: Sputnik) Dù chưa có trường hợp mắc bệnh, Triều Tiên vẫn triển khai nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và cách ly những người nghi nhiễm bệnh. Ảnh: Nhân viên y tế đo thân nhiệt của một phụ nữ ở lối vào Bệnh viện Nhân dân Phyongchon ở Bình Nhưỡng ngày 1/4. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/4, khoảng 500 người hiện được cách ly trên toàn quốc, giảm mạnh so với khoảng 2.280 trường hợp cách đây một tuần. Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ phóng thử tên lửa. Bức ảnh được KCNA công bố vào ngày 22/3. Tên lửa được phóng thử ở Triều Tiên. Ảnh do KCNA công bố ngày 22/3. Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1/4/2020. Các phòng trong Bệnh viện Nhân dân Phyongchon được phun khử trùng ngày 1/4. Bên trong Nhà máy xà phòng Ryongaksan ngày 19/3. Bản tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 được chiếu trên màn hình lớn gần nhà ga xe lửa trung tâm ở thủ đô Triều Tiên ngày 1/4. Một y tá giải thích chi tiết thông tin về dịch COVID-19 và cách để phòng, chống dịch bệnh này tại Bệnh viện Nhân dân Phyongchon. Nhân viên của Nhà máy xà phòng Ryongaksan chế tạo nước sát khuẩn hôm 19/3. Người dân Triều Tiên tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh của chính phủ. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Chính phủ Triều Tiên khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, nước này vẫn chưa có trường hợp mắc COVID-19, song vẫn triển khai nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Cuộc sống của người dân Triều Tiên dường như vẫn diễn ra bình thường, không có nhiều xáo trộn. Ảnh: Mọi người đeo khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona khi đi bộ trên đường phố thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1/4. (Nguồn ảnh: Sputnik) Dù chưa có trường hợp mắc bệnh, Triều Tiên vẫn triển khai nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và cách ly những người nghi nhiễm bệnh. Ảnh: Nhân viên y tế đo thân nhiệt của một phụ nữ ở lối vào Bệnh viện Nhân dân Phyongchon ở Bình Nhưỡng ngày 1/4. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/4, khoảng 500 người hiện được cách ly trên toàn quốc, giảm mạnh so với khoảng 2.280 trường hợp cách đây một tuần. Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ phóng thử tên lửa. Bức ảnh được KCNA công bố vào ngày 22/3. Tên lửa được phóng thử ở Triều Tiên. Ảnh do KCNA công bố ngày 22/3. Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 1/4/2020. Các phòng trong Bệnh viện Nhân dân Phyongchon được phun khử trùng ngày 1/4. Bên trong Nhà máy xà phòng Ryongaksan ngày 19/3. Bản tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 được chiếu trên màn hình lớn gần nhà ga xe lửa trung tâm ở thủ đô Triều Tiên ngày 1/4. Một y tá giải thích chi tiết thông tin về dịch COVID-19 và cách để phòng, chống dịch bệnh này tại Bệnh viện Nhân dân Phyongchon. Nhân viên của Nhà máy xà phòng Ryongaksan chế tạo nước sát khuẩn hôm 19/3. Người dân Triều Tiên tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh của chính phủ. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)