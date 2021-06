Loạt vụ hổ, gấu vồ chết người gây kinh hãi

Gần đây nhất, vào ngày 16/6, một người đàn ông 57 tuổi đã bị một con gấu nâu tấn công tử vong ở Slovakia. Đây là vụ gấu vồ chết người đầu tiên xảy ra tại nước này trong bối cảnh số lượng gấu hoang dã tăng gấp 3 lần trong vòng 20 năm. Ảnh: The Guardian. "Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người đàn ông ở Liptovska Luzna tử vong vì các vết thương do loài gấu gây ra", Công ty Lesy Slovenske Republiky cho hay. Ảnh: Independent. Cũng trong ngày 16/6, David Solomon - người làm việc lâu năm tại công viên Seaview Predator ở Gqeberha (Nam Phi) - đã bị một con hổ Siberia tấn công tử vong ngay trong công viên. Ảnh: Facebook. Trong một thông báo, công viên Seaview Predator cho biết hàng rào điện của khu chuồng nuôi hai con hổ Siberia là Jasper và Jade đang trong quá trình sửa chữa. Con hổ Jasper đã nhảy qua hàng rào đó và tấn công David Solomon, khiến người này tử vong. Ảnh: SA. Vào tháng 5/2021, Poulash Karmakar, 35 tuổi, đến từ quận Lakhimpur, bang Assam (Ấn Độ), đã bị hổ vồ chết khi đang làm sạch ao nước trong chuồng hổ tại Công viên Sinh học ở Itanagar, bang Arunachal Pradesh. Ảnh: Twitter. "Vụ việc xảy ra vào lúc 14h30 chiều 18/5. Tôi đã được một nhân viên thông báo về vụ việc. Khi tôi đến sở thú cùng một bác sĩ và nhân viên khác, anh Poulash Karmakar đã tử vong", người phụ trách vườn thú, Raya Flago, cho biết. Ảnh: NC. South China Morning Post đưa tin, Jia, một người trông coi vườn thú tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã bị hai con hổ tấn công khi đang cho chúng ăn hôm 23/5. Ngay sau đó, Jia được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ảnh: Weibo. Chính quyền địa phương quyết định sơ tán du khách và các nhân viên sở thú khi lực lượng cứu hỏa, cảnh sát,...đến hiện trường để vây bắt những con hổ vồ chết người. Tuy nhiên, nỗ lực bắt giữ đã thất bại và giới chức quyết định bắn chết con hổ vào chiều 25/5. Ảnh: CGTN. Vào tháng 2/2021, khi đang cho hổ ăn, một nhân viên trong sở thú ở thành phố Mena, Ukraine, bất ngờ bị con hổ tấn công. Ảnh: Getty. Khi đó, nhân viên sở thú đã đi vào chuồng hổ để cho nó ăn. Con hổ bất ngờ cắn vào cổ người đàn ông 47 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Theo Giám đốc sở thú, nạn nhân, người làm việc tại sở thú ở Mena từ năm 2009, đã không tuân thủ các quy định an toàn khi đi vào chuồng hổ một mình. Ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem thêm video: Gấu trúc "chiến đấu" cùng người tuyết (Nguồn video: THĐT)

