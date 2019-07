Loạt sự thật kinh ngạc khiến Ấn Độ như một thế giới khác

Theo lịch của Ấn Độ, nước này sẽ có 6 mùa trong năm, bao gồm mùa xuân, hạ, mùa mưa, thu, đông, và chuyển đông. Trong đó, mùa xuân bắt đầu từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4; mùa hạ bắt đầu từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6; mùa mưa từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8; mua thu từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10; mùa chuyển đông từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12 và cuối cùng là mùa đông từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 2. (Nguồn ảnh: BrightSide) Thế giới có khoảng 8.000 ngôn ngữ thì riêng Ấn Độ đã có tới 1.600 ngôn ngữ. Trong đó, tiếng Anh là được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, cả Hiến pháp và luật pháp của Ấn Độ đều không quy định rõ ngôn ngữ quốc gia của nước này. Tại một ngôi trường ở Ấn Độ, học sinh có thể thu gom rác thải nhựa cho nhà trường thay vì đóng học phí. Ý tưởng này không chỉ giúp học sinh nghèo có cơ hội đi học mà còn giúp giảm bớt số lượng rác thải nhựa bị vứt bỏ thay vì đem đi tái chế. Hầu hết xe tải ở Ấn Độ có chữ "Horn OK Please" (Tạm dịch: Xin vui lòng bấm còi). Điều này có nghĩa là, nếu một chiếc xe đi sau xe tải này thì người tài xế hãy bấm còi (xin đường) trước khi vượt qua xe tải đó. Tại Ấn Độ, việc nam giới ôm nhau khi gặp nhau lần đầu tiên hay nắm tay nhau đi bộ ngoài đường phố không phải là cảnh tượng hiếm gặp. Số lượng người dân đi tàu ở Ấn Độ mỗi ngày tương đương với số dân của Australia. Mọi thứ ở đất nước Ấn Độ rất rẻ, trừ khi bạn muốn thực sự phô trương. Một bữa ăn "sang chảnh" cũng chỉ tốn khoảng 5 USD và một tách cà phê chỉ có giá 20 cent. Chi phí thuê khách sạn ở đây cũng rất phải chăng. Ấn Độ có mức tiêu thụ thịt trên mỗi người thấp nhất thế giới, do 80% dân số nước này theo đạo Hindu vốn khuyến khích ăn chay. Nhà vệ sinh ở Ấn Độ thường không có giấy vệ sinh bên trong vì người dân ở đây hay sử dụng nước hơn. Những ngôi nhà trong thị trấn Shani Shingnapur nổi tiếng ở Ấn Độ thường không có cửa hoặc không có khóa cửa. Năm 2011, thị trấn này có ngân hàng đầu tiên và nó cũng không có khóa trên cánh cửa trước.Ấn Độ là đất nước của lễ hội với rất nhiều lễ hội được tổ chức mỗi năm. Mời độc giả xem thêm video: Khách du lịch nước ngoài lo lắng khi tham quan Ấn Độ (Nguồn: VTC14)

