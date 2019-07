Đột nhập "nghĩa địa" máy bay đầy ma mị ở Mỹ

Là con trai của một kỹ sư hàng không, nhiếp ảnh gia Troy Paiva lớn lên với niềm đam mê những chiếc máy bay. Tuổi thơ của ông gắn liền với những cuốn sách về hàng không và mô hình của những chiếc máy bay từ dân sự đến quân sự. Điều này khiến cho ông luôn bị hấp dẫn bởi sa mạc Mojave, nơi tập kết xác máy bay các loại ở bang California, Mỹ. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Sắp đặt ánh sáng với màu sắc đặc biệt, ông Paiva chụp lại những bức ảnh trong màn đêm của sa mạc Mojave. Phần còn lại của những chiếc máy bay cũ trong nghĩa địa máy bay này trở nên đầy ma mị, giống như những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Phần còn lại của hai chiếc máy bay F-86 Sabre Jets, dòng máy bay này được đưa vào hoạt động vào năm 1949. Đây là loại máy bay chiến đấu được sản xuất nhiều nhất ở phương Tây, với tổng cộng 9.860 chiếc. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Bên cạnh những chiếc máy bay chiến đấu là hàng loạt máy bay thương mại, đã bị bỏ hoang từ lâu. Đây cũng chính là chủ đề ưa thích của nhiếp ảnh gia Paiva, người dành hơn 30 năm để chụp ảnh những khu vực bị bỏ hoang trên khắp nước Mỹ. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Trong giai đoạn 2006 - 2018, Paiva đã dành 16 đêm để chụp các bức ảnh về những chiếc máy bay ở sa mạc Mojave, ông thường chụp ảnh vào buổi tối để tránh cái nóng và ánh mắt tò mò của mọi người, sử dụng các thiết bị chiếu sáng đặc biệt để làm nổi bật chủ thể. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Đây là một chiếc Convair B-58 Hustler, chiếc máy bay ném bom với tốc độ siêu thanh đầu tiên trên thế giới, nhưng bị loại biên vào năm 1970 do thiếu an toàn và chi phí hoạt động cao. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Với kỹ thuật chiếu sáng của nhiếp ảnh gia Paiva, phần còn lại của một chiếc Boeing 747 trông giống như những bộ xương của một cái xác khổng lồ. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Đây là khoang lái của một chiếc B-52, được giới thiệu vào năm 1955, B-52 vẫn là một quân bài chủ lực của quân đội Mỹ và được lên kế hoạch hoạt động cho tới năm 2040. Trong số 744 chiếc ra lò, hiện tại chỉ còn hơn 50 chiếc hoạt động, một vài trong số những chiếc bị loại biên được đem tới sa mạc Mojave. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Ông Paiva cho biết con người thường bị ám ảnh với cái chết, và đó là lý do những chủ đề về sự hoang tàn, cũ kỹ luôn trở nên cuốn hút một cách tự nhiên. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Sự sắp xếp cẩn thận của khung hình và ánh sáng đầy màu sắc khiến cho những chiếc máy bay đã nghỉ hưu trở thành những tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ, đầy ma mị và mê hoặc. Ảnh: CNN/Troy Paiva. Phần thân và đuôi của một chiếc B-52 dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Paiva. Ảnh: CNN/Troy Paiva. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

