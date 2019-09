Cận cảnh tượng Sư tử biển nổi tiếng Singapore sắp bị phá dỡ

Theo Business Insider, tượng Sư tử biển Merlion - biểu tượng nổi tiếng trên đảo Sentosa của Singapore, sẽ bị phá dỡ để "nhường chỗ" cho dự án Sentosa Sensoryscape trị giá 90 triệu đô la Singapore. Ảnh: justgola.com. Trong thông báo ngày 20/9, Tập đoàn One Faber Group cho biết, 20/10/2019 sẽ là ngày cuối cùng tượng Sư tử Merlion của Sentosa chào đón khách tham quan. Ảnh: ST. Tập đoàn Phát triển Sentosa cho hay, hoạt động xây dựng trong khu vực này sẽ bắt đầu vào quý IV trong năm nay. Việc phá dỡ tượng Merlion sẽ phụ thuộc vào bản kế hoạch xây dựng nhưng hiện tại nó vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: ST. Được biết, có khoảng 7 địa điểm tham quan trưng bày tượng Merlion trên khắp đất nước Singapore. Tuy nhiên, bức tượng Merlion ở công viên Sentosa là to lớn nhất với chiều cao lên đến 37 mét. Ảnh: ST. Chi phí ban đầu xây dựng bức tượng Merlion này lên tới 8 triệu đô la Singapore. Ảnh: SS. Bức tượng Merlion trên đảo Sentosa do kiến trúc sư James Martin người Australia thiết kế, xây dựng vào năm 1996 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: justgola.com. Khi trèo lên trên bức tượng, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Sentosa. Ảnh: justgola.com. Tượng Merlion có 320 chiếc vảy trên đuôi và được gắn 16.000 sợi đèn phát quang xung quanh cùng hệ thống tạo khói và tiếng gầm y như thật. Ảnh: justgola.com. Để khuyến khích người dân Singapore tưởng nhớ đến biểu tượng cao 37m này, One Faber Group hiện đang cung cấp vé tham quan với mức giá chỉ bằng một nửa cho người dân nước này từ ngày 21/9 đến hết ngày 20/10. Ảnh: Flickr. Giá thông thường cho một vé người lớn là 15 SGD và 12,50 SGD đối với trẻ em. Người già trên 60 tuổi sẽ được miễn phí. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: Phần lớn người dân Singapore muốn sống chậm hơn (Nguồn: VTC14)

Theo Business Insider, tượng Sư tử biển Merlion - biểu tượng nổi tiếng trên đảo Sentosa của Singapore, sẽ bị phá dỡ để "nhường chỗ" cho dự án Sentosa Sensoryscape trị giá 90 triệu đô la Singapore. Ảnh: justgola.com. Trong thông báo ngày 20/9, Tập đoàn One Faber Group cho biết, 20/10/2019 sẽ là ngày cuối cùng tượng Sư tử Merlion của Sentosa chào đón khách tham quan. Ảnh: ST. Tập đoàn Phát triển Sentosa cho hay, hoạt động xây dựng trong khu vực này sẽ bắt đầu vào quý IV trong năm nay. Việc phá dỡ tượng Merlion sẽ phụ thuộc vào bản kế hoạch xây dựng nhưng hiện tại nó vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: ST. Được biết, có khoảng 7 địa điểm tham quan trưng bày tượng Merlion trên khắp đất nước Singapore. Tuy nhiên, bức tượng Merlion ở công viên Sentosa là to lớn nhất với chiều cao lên đến 37 mét. Ảnh: ST. Chi phí ban đầu xây dựng bức tượng Merlion này lên tới 8 triệu đô la Singapore. Ảnh: SS. Bức tượng Merlion trên đảo Sentosa do kiến trúc sư James Martin người Australia thiết kế, xây dựng vào năm 1996 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: justgola.com. Khi trèo lên trên bức tượng, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Sentosa. Ảnh: justgola.com. Tượng Merlion có 320 chiếc vảy trên đuôi và được gắn 16.000 sợi đèn phát quang xung quanh cùng hệ thống tạo khói và tiếng gầm y như thật. Ảnh: justgola.com. Để khuyến khích người dân Singapore tưởng nhớ đến biểu tượng cao 37m này, One Faber Group hiện đang cung cấp vé tham quan với mức giá chỉ bằng một nửa cho người dân nước này từ ngày 21/9 đến hết ngày 20/10. Ảnh: Flickr. Giá thông thường cho một vé người lớn là 15 SGD và 12,50 SGD đối với trẻ em. Người già trên 60 tuổi sẽ được miễn phí. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: Phần lớn người dân Singapore muốn sống chậm hơn (Nguồn: VTC14)