Cận cảnh New York hóa thành phố “ma” vì dịch Covid-19

Một con phố ở Manhattan vắng lặng không một bóng người sau khi Covid-19 bùng phát ở New York. Khu đỗ xe như bị bỏ hoang ở Manhattan. New York hóa thành phố "ma" vì dịch Covid-19 bùng phát. Chỉ có một người đi lại giữa các con đường thênh thang của New York. Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy khung cảnh vắng vẻ trên đường phố New York. Những chiếc ghế không một người ngồi ở khu trung tâm Hudson Yards, vốn rất đông đúc ở Manhattan. Con phố vắng lặng bên ngoài tòa nhà New York Times ở Manhattan. Không ai có thể tưởng tượng New York sầm uất giờ lại vắng lặng như thế này. Không chỉ các con phố mà trong tàu điện ngầm của New York cũng vắng lặng, sau khi Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19. Cầu thang cuốn ở ga tàu điện ngầm gần khu Hudson Yards, New York, không một bóng người. Ga tàu hỏa gần thành phố New York vắng hoe. Duy nhất một hành khách trong Metro North, ga tàu từng rất đông đúc. Những chiếc ghế không người ngồi bên ngoài một cửa hàng Macy’s ở Quảng trường Herald. Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở New York và nhiều công trình công cộng khác vắng lặng như tờ khi Thống đốc New York ra lệnh cấm tụ tập đông quá 500 người ở nơi công cộng vì lo sợ lây lan Covid-19. Mời độc giả xem thêm video: Công sở Trung Quốc vắng vẻ giữa bão dịch nCoV (Nguồn video: VTC1)

