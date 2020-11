Ảnh thời thanh niên của Tân Tổng thống Mỹ tương lai Joe Biden

Các bức ảnh thời trẻ của ông Joe Biden được đăng tải hồi đầu năm 2017 từng gây sốt mạng xã hội. Ảnh: The Tab. Ông Biden năm 25 tuổi có vẻ ngoài điển trai... Ảnh chụp năm 1967. Ảnh: Alamy. ...nụ cười ấn tượng. Ảnh: The Tab. Bức ảnh chụp thời sinh viên của ông Biden. Ảnh: Đại học Dalaware. Ông từng theo học tại trường Đại học Delaware. Ảnh: Wikimedia Commons. Năm 1961, ông Biden (thứ hai từ trái sang) tốt nghiệp trường Archmere Academy, và ghi danh vào Đại học Delaware. Ảnh: The Tab. Hồi năm 2014, nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ phía dân chúng, đặc biệt là giới trẻ, cho chương trình chăm sóc sức khỏe do chính quyền Barack Obama khi đó đề xướng, đích thân ông Joe Biden đã đăng lên trang Twitter cá nhân bức ảnh chính mình lúc 26 tuổi. Ảnh chụp màn hình Twitter. Ông Joe Biden sinh ngày 20/11/1942 tại Scranton, bang Pennsylvania. Ông là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Ảnh: Getty. Ông Biden tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử và Khoa học Chính trị của trường Đại học Delaware năm 1965. Năm 1968, ông nhận bằng Luật của trường Đại học Luật Syracuse. Ảnh: AP. Năm 1968, Joe Biden làm việc tại một công ty luật của William Prickett, một thành viên của Đảng Cộng hòa, ở Wilmington. Ảnh: Time. Sau đó, Biden tranh cử vào Hội đồng Quận New Castle với một lập trường chính trị tự do, bao gồm chủ trương ủng hộ nhà ở xã hội tại khu vực ngoại ô, và giành chiến thắng. Ông làm việc tại Hội đồng Quận từ năm 1970 đến năm 1972, song song với việc hoạt động trong ngành luật. Ảnh: NBC News. Năm 1973, ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện Mỹ và trở thành Thượng nghị sĩ ở tuổi 30. Ông là Thượng nghĩ sĩ trẻ thứ 6 trong lịch sử nước Mỹ. Ông là Chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ trong nhiệm kỳ từ ngày 3/1/2001-20/1/2001, từ tháng 6/2001 đến tháng 1/2003, và từ tháng 1/2007 đến tháng 1/2009. Ảnh: NY Times. Ngày 4/11/2008, ông Barack Obama đắc cử Tổng thống và Biden trở thành Phó Tổng thống Mỹ cho đến tháng 1/2017. Ảnh: Reuters. Ngày 7/11/2020 vừa qua, ông Biden được truyền thông Mỹ đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 và sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: NBC News. Mời độc giả xem thêm video: Ông Biden được truyền thông Mỹ đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Các bức ảnh thời trẻ của ông Joe Biden được đăng tải hồi đầu năm 2017 từng gây sốt mạng xã hội. Ảnh: The Tab. Ông Biden năm 25 tuổi có vẻ ngoài điển trai... Ảnh chụp năm 1967. Ảnh: Alamy. ...nụ cười ấn tượng. Ảnh: The Tab. Bức ảnh chụp thời sinh viên của ông Biden. Ảnh: Đại học Dalaware. Ông từng theo học tại trường Đại học Delaware. Ảnh: Wikimedia Commons. Năm 1961, ông Biden (thứ hai từ trái sang) tốt nghiệp trường Archmere Academy, và ghi danh vào Đại học Delaware. Ảnh: The Tab. Hồi năm 2014, nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ phía dân chúng, đặc biệt là giới trẻ, cho chương trình chăm sóc sức khỏe do chính quyền Barack Obama khi đó đề xướng, đích thân ông Joe Biden đã đăng lên trang Twitter cá nhân bức ảnh chính mình lúc 26 tuổi. Ảnh chụp màn hình Twitter. Ông Joe Biden sinh ngày 20/11/1942 tại Scranton, bang Pennsylvania. Ông là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Ảnh: Getty. Ông Biden tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử và Khoa học Chính trị của trường Đại học Delaware năm 1965. Năm 1968, ông nhận bằng Luật của trường Đại học Luật Syracuse. Ảnh: AP. Năm 1968, Joe Biden làm việc tại một công ty luật của William Prickett, một thành viên của Đảng Cộng hòa, ở Wilmington. Ảnh: Time. Sau đó, Biden tranh cử vào Hội đồng Quận New Castle với một lập trường chính trị tự do, bao gồm chủ trương ủng hộ nhà ở xã hội tại khu vực ngoại ô, và giành chiến thắng. Ông làm việc tại Hội đồng Quận từ năm 1970 đến năm 1972, song song với việc hoạt động trong ngành luật. Ảnh: NBC News. Năm 1973, ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Thượng viện Mỹ và trở thành Thượng nghị sĩ ở tuổi 30. Ông là Thượng nghĩ sĩ trẻ thứ 6 trong lịch sử nước Mỹ. Ông là Chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ trong nhiệm kỳ từ ngày 3/1/2001-20/1/2001, từ tháng 6/2001 đến tháng 1/2003, và từ tháng 1/2007 đến tháng 1/2009. Ảnh: NY Times. Ngày 4/11/2008, ông Barack Obama đắc cử Tổng thống và Biden trở thành Phó Tổng thống Mỹ cho đến tháng 1/2017. Ảnh: Reuters. Ngày 7/11/2020 vừa qua, ông Biden được truyền thông Mỹ đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 và sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: NBC News. Mời độc giả xem thêm video: Ông Biden được truyền thông Mỹ đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)