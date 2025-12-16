Hà Nội

Nhan sắc đời thường của "hoa khôi wushu" vừa giành huy chương SEA Games 33

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc đời thường của "hoa khôi wushu" vừa giành huy chương SEA Games 33

Bên cạnh bảng thành tích xuất sắc môn wushu, vận động viên Đặng Trần Phương Nhi của đội tuyển wushu Việt Nam còn gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp.

Thiên Anh
Sáng 15/12, Đặng Trần Phương Nhi - tuyển thủ wushu Việt Nam - thi đấu ở nội dung taolu (biểu diễn) tại SEA Games 33. Nữ VĐV sinh năm 2004 tranh tài ở nội dung toàn năng nữ với 3 bài thi: nam đao, nam quyền và nam côn. Cô hoàn thành trọn vẹn cả 3 bài biểu diễn, đạt tổng điểm 29.112, qua đó xếp hạng nhì chung cuộc và giành HCB.
Trưởng thành từ Đội tuyển wushu Việt Nam, Phương Nhi không chỉ có tài năng nổi bật mà còn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương.
Đáng chú ý, thành tích này càng trở nên giá trị khi nữ VĐV dù chịu đau ở cổ và cánh tay nhưng vẫn quyết tâm thi đấu trọn vẹn cả ba nội dung.
Hình ảnh Phương Nhi nén đau để hoàn tất bài thi trong những ngày qua đã được chia sẻ nhiều và gây xúc động với người hâm mộ quê nhà.
Trước đó, ở giải vô địch thế giới 2023, Phương Nhi đã bứt phá và mang về 2 HCV cho đoàn Việt Nam.
Trưởng thành từ lò đào tạo wushu Hà Nội, Phương Nhi không chỉ gây ấn tượng bởi chuyên môn mà còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn. Cô cũng tự tin với đôi mắt một mí bởi đây là nét riêng mà nữ VĐV cho rằng tạo nên sự khác biệt của bản thân.
Trên mạng xã hội, nữ VĐV khá kín tiếng, chỉ thường chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường giản dị khi đi chơi, du lịch cùng bạn bè.
Với vóc dáng cân đối và khuôn mặt dễ thương, Phương Nhi yêu thích phong cách ăn mặc đơn giản, khỏe khoắn, phù hợp với lứa tuổi, cho thấy hình ảnh năng động, trẻ trung.
Hình ảnh trẻ trung của Phương Nhi trên trang cá nhân được netizen 'thả tim' không ngớt.
Thiên Anh
