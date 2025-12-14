Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc của tuyển thủ Audition Việt Nam tại SEA Games 33 gây sốt

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc của tuyển thủ Audition Việt Nam tại SEA Games 33 gây sốt

Nguyễn Hồng Ngọc (N Hiihe) - tuyển thủ Audition Esports Việt Nam - gây chú ý với nhan sắc nổi bật, thần thái thu hút khi thi đấu tại SEA Games 33.

Thiên Anh
Trong ngày thi đấu bộ môn Audition của SEA Games 33, diễn ra hôm 12/12 tại Thái Lan, các vận động viên (VĐV) của tuyển Việt Nam đã giành được vị trí đầu bảng xếp hạng. Trong đó, Nguyễn Hồng Ngọc (N Hiihe)thu hút sự chú ý với màn thi đấu ấn tượng cùng ngoại hình nổi bật, "bất chấp camera thường".
Trong ngày thi đấu bộ môn Audition của SEA Games 33, diễn ra hôm 12/12 tại Thái Lan, các vận động viên (VĐV) của tuyển Việt Nam đã giành được vị trí đầu bảng xếp hạng. Trong đó, Nguyễn Hồng Ngọc (N Hiihe)thu hút sự chú ý với màn thi đấu ấn tượng cùng ngoại hình nổi bật, "bất chấp camera thường".
Tại đấu trường SEA Games năm nay, Hồng Ngọc cùng đồng đội Văn Huy (Giyu) đã giành tấm huy chương đồng cho tuyển Việt Nam. Dù không có thành tích cao như những đồng đội khác, cô nàng nhận về nhiều lời khen bởi thần thái "cực cuốn" khi thi đấu.
Tại đấu trường SEA Games năm nay, Hồng Ngọc cùng đồng đội Văn Huy (Giyu) đã giành tấm huy chương đồng cho tuyển Việt Nam. Dù không có thành tích cao như những đồng đội khác, cô nàng nhận về nhiều lời khen bởi thần thái "cực cuốn" khi thi đấu.
Hồng Ngọc sinh năm 1997 (quê Hải Phòng), là thành viên dự bị của tuyển Esports Audition Việt Nam tại SEA Games 33. Cô từng chia sẻ biết đến Audition khi bộ môn này mới ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006.
Hồng Ngọc sinh năm 1997 (quê Hải Phòng), là thành viên dự bị của tuyển Esports Audition Việt Nam tại SEA Games 33. Cô từng chia sẻ biết đến Audition khi bộ môn này mới ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006.
Bắt đầu chơi với sự hứng thú và coi đây là một game giải trí, Hồng Ngọc hiện tại đã gặt hái được những thành tích nhất định, trong vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp.
Bắt đầu chơi với sự hứng thú và coi đây là một game giải trí, Hồng Ngọc hiện tại đã gặt hái được những thành tích nhất định, trong vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp.
Đến nay, Ngọc đã có hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, hai mùa liên tiếp Á quân AUPL khi là thành viên chủ lực của một trong những đội mạnh nhất cộng đồng Audition Việt Nam.
Đến nay, Ngọc đã có hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, hai mùa liên tiếp Á quân AUPL khi là thành viên chủ lực của một trong những đội mạnh nhất cộng đồng Audition Việt Nam.
Tháng 11 vừa qua, Hồng Ngọc gây chú ý khi vượt qua nhiều đối thủ để vào Vòng Chung kết Audition Vietnam Championship 2025. Khi đó, cô giới thiệu mình đến từ Fam Cer, đại diện Fanclub Audition Hà Nội để thi đấu.
Tháng 11 vừa qua, Hồng Ngọc gây chú ý khi vượt qua nhiều đối thủ để vào Vòng Chung kết Audition Vietnam Championship 2025. Khi đó, cô giới thiệu mình đến từ Fam Cer, đại diện Fanclub Audition Hà Nội để thi đấu.
Những năm gần đây, khi bộ môn Audition ngày càng phổ biến, cô nàng quê Hải Phòng cũng đã thử sức mình qua nhiều giải đấu lớn nhỏ.
Những năm gần đây, khi bộ môn Audition ngày càng phổ biến, cô nàng quê Hải Phòng cũng đã thử sức mình qua nhiều giải đấu lớn nhỏ.
Sự tập trung cao độ, gương mặt lạnh lùng khi ngồi trước màn hình thi đấu khiến Hồng Ngọc thu hút ánh nhìn. Những hình ảnh của cô cũng viral trên nhiều fanpage của cộng đồng mê thể thao điện tử.
Sự tập trung cao độ, gương mặt lạnh lùng khi ngồi trước màn hình thi đấu khiến Hồng Ngọc thu hút ánh nhìn. Những hình ảnh của cô cũng viral trên nhiều fanpage của cộng đồng mê thể thao điện tử.
Trên mạng xã hội, Hồng Ngọc chia sẻ nhiều hình ảnh trong các giải đấu và hình ảnh đời thường. Cô nàng ưa thích phong cách thời trang năng động, cá tính. Suốt nhiều năm, cô luôn để tóc dài đầy nữ tính.
Trên mạng xã hội, Hồng Ngọc chia sẻ nhiều hình ảnh trong các giải đấu và hình ảnh đời thường. Cô nàng ưa thích phong cách thời trang năng động, cá tính. Suốt nhiều năm, cô luôn để tóc dài đầy nữ tính.
Thần thái nhẹ nhàng giúp Hồng Ngọc được nhiều người hâm mộ ví là "hoa khôi trong làng Audition".
Thần thái nhẹ nhàng giúp Hồng Ngọc được nhiều người hâm mộ ví là "hoa khôi trong làng Audition".
Thiên Anh
#Nhan sắc tuyển thủ Audition Việt Nam #Thần thái thi đấu SEA Games 33 #Nguyễn Hồng Ngọc nổi bật #Sự kiện thể thao điện tử Việt Nam #Gây chú ý tại SEA Games #Nguyễn Hồng Ngọc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT