Độc lạ cây cảnh “khúc xương nhảy múa”, hút tài lộc và may mắn

Kho tri thức

Độc lạ cây cảnh “khúc xương nhảy múa”, hút tài lộc và may mắn

Hình dáng kỳ lạ như san hô hoang dã, cây cảnh này đang trở thành thú chơi mới, vừa đẹp độc lạ vừa mang ý nghĩa phong thủy may mắn, tài lộc.

Cây cảnh “khúc xương nhảy múa” gây sốt: Nếu đã chán những loại cây cảnh quen thuộc, bạn có thể thử trồng xương rồng san hô Rhipsalis cereuscula – loài cây độc lạ với dáng như những khúc xương đang nhảy múa.
Cây cảnh “khúc xương nhảy múa” gây sốt: Nếu đã chán những loại cây cảnh quen thuộc, bạn có thể thử trồng xương rồng san hô Rhipsalis cereuscula – loài cây độc lạ với dáng như những khúc xương đang nhảy múa.
Vẻ đẹp độc đáo, khó rời mắt: Loài cây này thuộc họ xương rồng, thân trụ mảnh mai, nhiều nhánh xanh tươi như san hô và điểm xuyết hoa trắng tinh khôi. Khi nhỏ giống hạt gạo, lớn lên tạo dáng rủ mềm mại.
Vẻ đẹp độc đáo, khó rời mắt: Loài cây này thuộc họ xương rồng, thân trụ mảnh mai, nhiều nhánh xanh tươi như san hô và điểm xuyết hoa trắng tinh khôi. Khi nhỏ giống hạt gạo, lớn lên tạo dáng rủ mềm mại.
Nguồn gốc từ rừng nhiệt đới: Xương rồng san hô có nguồn gốc ở Trung và Nam Mỹ, mọc biểu sinh trong rừng mưa nhiệt đới. Nhờ vẻ ngoài lạ mắt, ngày nay cây đã được nhân giống và trồng phổ biến khắp thế giới.
Nguồn gốc từ rừng nhiệt đới: Xương rồng san hô có nguồn gốc ở Trung và Nam Mỹ, mọc biểu sinh trong rừng mưa nhiệt đới. Nhờ vẻ ngoài lạ mắt, ngày nay cây đã được nhân giống và trồng phổ biến khắp thế giới.
Nhiều tên gọi thú vị: Cây được biết đến với nhiều tên như Coral Cactus (xương rồng san hô), Rice Cactus (xương rồng gạo), Dancing Bones (khúc xương nhảy múa) hay Mistletoe Cactus (xương rồng tầm gửi).
Nhiều tên gọi thú vị: Cây được biết đến với nhiều tên như Coral Cactus (xương rồng san hô), Rice Cactus (xương rồng gạo), Dancing Bones (khúc xương nhảy múa) hay Mistletoe Cactus (xương rồng tầm gửi).
Hoa và quả đẹp mê hoặc: Vào mùa xuân – hè, cây nở những bông hoa trắng nhỏ, thường về đêm. Sau đó kết quả mọng trắng trong suốt, tạo vẻ quyến rũ và hiếm thấy ở các loại cây cảnh khác.
Hoa và quả đẹp mê hoặc: Vào mùa xuân – hè, cây nở những bông hoa trắng nhỏ, thường về đêm. Sau đó kết quả mọng trắng trong suốt, tạo vẻ quyến rũ và hiếm thấy ở các loại cây cảnh khác.
Ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ: Theo phong thủy, xương rồng san hô mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và giúp xua đuổi tà khí, đem lại bình an cho gia chủ.
Ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ: Theo phong thủy, xương rồng san hô mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và giúp xua đuổi tà khí, đem lại bình an cho gia chủ.
Khả năng thanh lọc không khí: Không chỉ đẹp, cây còn lọc sạch không khí, loại bỏ độc tố, mang lại môi trường sống trong lành – một điểm cộng lớn cho không gian sống hiện đại.
Khả năng thanh lọc không khí: Không chỉ đẹp, cây còn lọc sạch không khí, loại bỏ độc tố, mang lại môi trường sống trong lành – một điểm cộng lớn cho không gian sống hiện đại.
Dễ chăm sóc, thích nghi tốt: Cây sống khỏe trong ánh sáng gián tiếp, chịu bóng, không cần tưới nhiều. Nhiệt độ lý tưởng từ 18–24°C và chỉ cần đất thoát nước tốt.
Dễ chăm sóc, thích nghi tốt: Cây sống khỏe trong ánh sáng gián tiếp, chịu bóng, không cần tưới nhiều. Nhiệt độ lý tưởng từ 18–24°C và chỉ cần đất thoát nước tốt.
Lời khuyên chăm sóc: Tưới khi đất se khô, bón phân lỏng hàng tháng vào mùa sinh trưởng, thay chậu 2–3 năm/lần. Có thể trồng chậu treo, để bàn hoặc phối hợp với cây cảnh khác.
Lời khuyên chăm sóc: Tưới khi đất se khô, bón phân lỏng hàng tháng vào mùa sinh trưởng, thay chậu 2–3 năm/lần. Có thể trồng chậu treo, để bàn hoặc phối hợp với cây cảnh khác.
Nhân giống đơn giản: Nhân giống bằng cách giâm cành vào mùa xuân hoặc hè. Cắt cành, để khô vài ngày rồi trồng vào giá thể thoát nước, cây sẽ bén rễ nhanh chóng.
Nhân giống đơn giản: Nhân giống bằng cách giâm cành vào mùa xuân hoặc hè. Cắt cành, để khô vài ngày rồi trồng vào giá thể thoát nước, cây sẽ bén rễ nhanh chóng.
Lựa chọn đáng đầu tư: Với vẻ đẹp độc lạ, ý nghĩa phong thủy và sự dễ chăm sóc, xương rồng san hô là lựa chọn hoàn hảo cho người yêu cây cảnh, vừa trang trí vừa mang lại may mắn.
Lựa chọn đáng đầu tư: Với vẻ đẹp độc lạ, ý nghĩa phong thủy và sự dễ chăm sóc, xương rồng san hô là lựa chọn hoàn hảo cho người yêu cây cảnh, vừa trang trí vừa mang lại may mắn.
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #xương rồng san hô #xương rồng #Rhipsalis cereuscula #Rhipsalis

