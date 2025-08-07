Tận mục chiếc kèn đồng quý hiếm 400 năm tuổi dưới biển sâu

Hà Nội

Chiếc kèn cổ 400 năm tuổi được vớt từ tàu đắm bí ẩn đang khiến giới khảo cổ toàn cầu sửng sốt vì độ nguyên vẹn và giá trị lịch sử đặc biệt.

Thiên Đăng
Các nhà khảo cổ học đến từ Trung tâm Khảo cổ học Dưới nước Quốc tế Zadar đã có một khám phá phi thường ngoài khơi bờ biển phía nam Istria, gần Mũi Kamenjak, Croatia. Ảnh: @Trung tâm Khảo cổ học Dưới nước Quốc tế Zadar.
Họ đã khai quật được hạt cườm và bình gốm, ba khẩu pháo, cùng một hiện vật cổ đáng chú ý trong xác một con tàu đắm của Hà Lan từ thế kỷ 16. Ảnh: @Trung tâm Khảo cổ học Dưới nước Quốc tế Zadar.
Đó là những chiếc kèn đồng quý hiếm, độc nhất vô nhị. Ảnh: @Trung tâm Khảo cổ học Dưới nước Quốc tế Zadar.
Những chiếc kèn đồng này chỉ được sản xuất tại thành phố Leiden của Hà Lan trong quá khứ, sau đó chúng được vận chuyển hàng hóa trên con tàu này trước khi con tàu gặp nạn. Ảnh: @Trung tâm Khảo cổ học Dưới nước Quốc tế Zadar.
Tiến sĩ Luka Bekić thuộc Trung tâm Khảo cổ học Dưới nước Quốc tế Zadar đã chia sẻ hiểu biết sâu sắc về phát hiện đáng kinh ngạc này: “Dựa trên số lượng các mảnh vỡ, chúng tôi ước tính có hơn mười chiếc kèn như vậy có trong xác tàu đắm. Việc thành phố Leiden, Hà Lan, là nơi duy nhất sản xuất loại kèn này khiến chúng càng trở nên độc đáo hơn”. Ảnh: @Trung tâm Khảo cổ học Dưới nước Quốc tế Zadar.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
(Theo arkeonews)
