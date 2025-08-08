Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cây cảnh nở ngàn chuông gió, gọi về bình yên xanh

Kho tri thức

Cây cảnh nở ngàn chuông gió, gọi về bình yên xanh

Mỗi khi hoa nở, cả cây như ngân vang chuông gió giữa trời xanh biếc. Vẻ đẹp lạ thường này đang khiến dân mê cây cảnh “săn lùng” ráo riết.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Cây cảnh tử đinh hương California (California Lilacs) khiến dân mạng mê mẩn với sắc hoa xanh biếc như biển mây, đẹp đến nao lòng và viral khắp các nền tảng.
Cây cảnh tử đinh hương California (California Lilacs) khiến dân mạng mê mẩn với sắc hoa xanh biếc như biển mây, đẹp đến nao lòng và viral khắp các nền tảng.
Loài cây cảnh quý này nổi bật với cụm hoa xanh tím mơ màng như chuông gió, tạo hiệu ứng thị giác khó quên và là tâm điểm của xu hướng trồng hoa 2025.
Loài cây cảnh quý này nổi bật với cụm hoa xanh tím mơ màng như chuông gió, tạo hiệu ứng thị giác khó quên và là tâm điểm của xu hướng trồng hoa 2025.
Với sắc xanh lam hiếm có, tử đinh hương California như ánh bình minh rực rỡ, thu hút giới chơi cây cảnh săn đón vì vẻ đẹp phong thủy và độc đáo.
Với sắc xanh lam hiếm có, tử đinh hương California như ánh bình minh rực rỡ, thu hút giới chơi cây cảnh săn đón vì vẻ đẹp phong thủy và độc đáo.
Dưới ánh nắng, cây cảnh này tỏa sáng rực rỡ như dát vàng lên từng cánh hoa, khiến vườn nhà trở thành điểm check-in lý tưởng, viral trên TikTok và Instagram.
Dưới ánh nắng, cây cảnh này tỏa sáng rực rỡ như dát vàng lên từng cánh hoa, khiến vườn nhà trở thành điểm check-in lý tưởng, viral trên TikTok và Instagram.
Giữa phố thị xô bồ, sắc xanh lam của tử đinh hương nổi bật như một ‘liều thuốc an yên’, giúp thanh lọc tâm trí và tạo không gian sống chill đúng nghĩa.
Giữa phố thị xô bồ, sắc xanh lam của tử đinh hương nổi bật như một ‘liều thuốc an yên’, giúp thanh lọc tâm trí và tạo không gian sống chill đúng nghĩa.
Cây cảnh tử đinh hương California còn được mệnh danh là 'trà Mỹ' – biểu tượng phong thủy mang lại may mắn, hạnh phúc và năng lượng tích cực cho gia chủ.
Cây cảnh tử đinh hương California còn được mệnh danh là 'trà Mỹ' – biểu tượng phong thủy mang lại may mắn, hạnh phúc và năng lượng tích cực cho gia chủ.
Khi đến mùa, hoa nở rộ thành từng khối xanh lam rực rỡ, như xé toạc bầu trời để rải lên cây. Cảnh tượng này khiến người xem 'nín thở' vì quá đẹp.
Khi đến mùa, hoa nở rộ thành từng khối xanh lam rực rỡ, như xé toạc bầu trời để rải lên cây. Cảnh tượng này khiến người xem 'nín thở' vì quá đẹp.
Mùi hương cỏ tươi mát từ loài hoa này gợi cảm giác dễ chịu như vừa bước qua một cơn mưa đầu hạ, đánh thức mọi giác quan và tạo cảm hứng sống tích cực.
Mùi hương cỏ tươi mát từ loài hoa này gợi cảm giác dễ chịu như vừa bước qua một cơn mưa đầu hạ, đánh thức mọi giác quan và tạo cảm hứng sống tích cực.
Ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ giúp cây cảnh này trở thành quà tặng sang trọng trong dịp khai trương, tân gia, thể hiện tình yêu, lòng trung thành và thịnh vượng.
Ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ giúp cây cảnh này trở thành quà tặng sang trọng trong dịp khai trương, tân gia, thể hiện tình yêu, lòng trung thành và thịnh vượng.
Cây tử đinh hương California dễ trồng, ưa sáng, ít sâu bệnh, sống bền và xanh quanh năm – hội tụ đủ tiêu chí của một cây cảnh 'chuẩn đẹp, chuẩn sang'.
Cây tử đinh hương California dễ trồng, ưa sáng, ít sâu bệnh, sống bền và xanh quanh năm – hội tụ đủ tiêu chí của một cây cảnh 'chuẩn đẹp, chuẩn sang'.
Trồng cây cảnh trong chậu hoặc sân vườn đều dễ dàng. Đặc biệt, loài hoa này phù hợp cả với người mới bắt đầu nhờ khả năng chịu hạn và dễ chăm sóc.
Trồng cây cảnh trong chậu hoặc sân vườn đều dễ dàng. Đặc biệt, loài hoa này phù hợp cả với người mới bắt đầu nhờ khả năng chịu hạn và dễ chăm sóc.
Mùa hè, cần tránh nhiệt độ cao trên 35°C để bảo vệ cây. Mùa đông, cây chịu lạnh tốt, một số giống sống được ở -24°C – quá lý tưởng cho mọi khí hậu.
Mùa hè, cần tránh nhiệt độ cao trên 35°C để bảo vệ cây. Mùa đông, cây chịu lạnh tốt, một số giống sống được ở -24°C – quá lý tưởng cho mọi khí hậu.
Nếu bạn tìm kiếm một cây cảnh đẹp, phong thủy tốt, lại dễ chăm, thì tử đinh hương California chính là 'ứng cử viên sáng giá' làm bừng sáng không gian sống.
Nếu bạn tìm kiếm một cây cảnh đẹp, phong thủy tốt, lại dễ chăm, thì tử đinh hương California chính là 'ứng cử viên sáng giá' làm bừng sáng không gian sống.
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/at-ca-troi-xanh-cay-canh-no-hoa-nhu-bien-may-biec-ngan-chuong-gio-reo-vui-goi-binh-yen-trong-treo-d1352331.html?fbclid=IwY2xjawL9axJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFyQzl0UlRYUzhJVkdpdFgyAR6lAEA1pMxdWekfT1H0NfC2wUj3LgGcSdvrgFuB__9W2O4LhKYjXOE0_yAPhA_aem_alce8hX-Yn0bhPNZt0X3jg
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #tử đinh hương California #California lilac #Ceanothus

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT