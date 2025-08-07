Hà Nội

Sắp hồi sinh loài chim khổng lồ tuyệt chủng sau 600 năm?

Kho tri thức

Colossal Biosciences có kế hoạch hồi sinh loài moa khổng lồ. Loài chim không biết bay này từng sinh sống ở New Zealand, tuyệ chủng khoảng 600 năm trước. 

Tâm Anh (theo LS)
Colossal Biosciences là công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Texas, Mỹ. Công ty khởi nghiệp về kỹ thuật di truyền này mới cho biết có kế hoạch hồi sinh loài moa khổng lồ Đảo Nam (Dinornis robustus). Đây là loài loài chim khổng lồ, không biết bay, đã tuyệt chủng vào khoảng 600 năm trước. Ảnh: Science.
Từng phân bố ở New Zealand, Moa là loài động vật cổ dài, cao khoảng 3m và nặng 230 kg. Ảnh: colossal.com.
Để hồi sinh loài chim moa không biết bay từng lang thang ở New Zealand, các chuyên gia của Colossal Biosciences sẽ chiết xuất ADN từ xương sót lại của 9 loài chim moa đã biết và so sánh với ADN của các loài chim sống. Ảnh: colossal.com.
Kế đến, các nhà nghiên cứu có thể xác định đặc điểm di truyền cụ thể của chim moa và tiến hành thay đổi hệ gene của đà điểu emu hoặc chim tinamou - 2 loài họ hàng gần nhất còn sống của chim moa. Ảnh: colossal.com.
Các tế bào biến đổi gene của đà điểu emu hoặc chim tinamou sẽ được cấy vào cá thể mang thai hộ đến từ một trong hai loài chim này và phát triển. Ảnh: sciencephoto.
Chim non mới nở sẽ không được thả vào tự nhiên hay giữ trong vườn thú. Thay vào đó, chúng sẽ sống cả đời trong một khu bảo tồn thiên nhiên có rào chắn. Ảnh: sciencephoto.
Theo Colossal Biosciences, dự án hồi sinh loài chim moa sẽ mang lại lợi ích cho nhiều loài chim nguy cấp sắp tuyệt chủng. Ảnh: Colossal Biosciences.
Trong số này, nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin về sự phát triển của trứng nhân tạo, từ đó giúp bảo tồn loài động vật nguy cấp. Ảnh: rova.nz.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#hồi sinh loài moa khổng lồ #Colossal Biosciences #bảo tồn loài nguy cấp #chim moa không biết bay

