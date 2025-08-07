Sắp hồi sinh loài chim khổng lồ tuyệt chủng sau 600 năm?

Colossal Biosciences có kế hoạch hồi sinh loài moa khổng lồ. Loài chim không biết bay này từng sinh sống ở New Zealand, tuyệ chủng khoảng 600 năm trước.
Tòa án Tối cao Brazil gần đây đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.
Số mệnh “mở sổ” trong tháng 8 âm lịch, ba con giáp này bước sang tháng 9 gặp cơ may lớn, liên tiếp trúng tài lộc, đổi vận giàu sang.
Dù có người trả tới 100 triệu cho 7 trái đu đủ lạ nhưng chủ nhân vẫn phân vân không biết nên bán hay không.
Lo ngại rằng các quốc gia Ả Rập có thể sở hữu F-35, Israel để mắt tới máy bay chiến đấu F-47 nhằm duy trì lợi thế quân sự tại Trung Đông.
Chiếc kèn cổ 400 năm tuổi được vớt từ tàu đắm bí ẩn đang khiến giới khảo cổ toàn cầu sửng sốt vì độ nguyên vẹn và giá trị lịch sử đặc biệt.
Peridot là loại đá quý màu xanh lục được con người yêu thích từ hàng nghìn năm trước, gắn liền với thần thoại, tâm linh và cả thiên văn học.
Trend mới trong cộng đồng VALORANT đang khiến dân tình xôn xao, đặc biệt khi hot girl Khuê Ngọc góp mặt với màn khoe profile và visual đỉnh cao.
Chiếc xe Porsche Cayenne 2024 này có giá ước tính trên 6 tỷ đồng, đây quả thực là quà cưới khá ấn tượng của doanh nhân Cần Thơ dành con gái.
Tính năng nhắc gọi lại trên iOS 26 giúp người dùng iPhone không còn bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng, đặc biệt hữu ích với ai hay để quên điện thoại ở chếđộimlặng.
Xpeng P7 ngoài màn hình 87inch để khách hàng tự do khám pha, xe còn có sẵn 2 bản động cơ đơn và động cơ kép, cung cấp công suất lên tới 586 mã lực.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/8, Thiên Bình có định hướng rõ ràng, dễ thu được thành quả. Ma Kết có được cơ hội làm giàu, hứa hẹn đổi đời nhanh chóng.
Ở tuổi 12, con gái siêu mẫu Xuân Lan - bé Thỏ (tên thật là Victoria Thiên Ân) đã ra dáng thiếu nữ với vẻ ngoài nổi bật và phong thái tự tin.
Từ phi tần, geisha đến nữ bác sĩ, những gương mặt Nhật Bản cuối thế kỷ 19 được khắc họa rõ nét qua loạt ảnh hiếm có khó tìm.
Loài rùa biển tồn tại từ thời khủng long, có thể lặn sâu hàng trăm mét, và góp phần cân bằng hệ sinh thái đại dương một cách đáng kinh ngạc.
Từng nổi tiếng với hình ảnh cô bé dân ca da ngăm, Phương Mỹ Chi tuổi 22 khiến khán giả bất ngờ với vẻ ngoài rạng rỡ, phong cách thời trang nữ tính, hiện đại.
Với mức giá chỉ rẻ bằng một phần mười cua hoàng đế và hương vị đậm đà, thịt chắc, ngọt, cù kỳ trở thành đặc sản được nhiều du khách mê mẩn.
Máy bay không người lái FPV phòng không Ukraine đã bắn hạ thành công UAV Forpost-R cực hiếm của Nga.
Toyota Juno 2025 là phiên bản mới của minivan Sienta, dành cho những người yêu thích phong cách sống linh hoạt, tiện nghi và theo đuổi trào lưu "camper van".
Khu vườn 6.000m2 của diễn viên Kiều Trinh tại Đồng Nai là chốn thư giãn lý tưởng với thiên đường đầy hoa thơm trái ngọt.
Á hậu Dương Tú Anh diện váy đôi cùng con gái. Hoa hậu Mai Phương Thuý mừng sinh nhật tuổi 37.
Ngay trước ngày rằm tháng 6 nhuận, 3 con giáp may mắn nhất sẽ đón nhận cơ hội vàng để gia tăng thu nhập, cả nguồn tiền chính và phụ đều có sự đột phá ấn tượng.