"Choáng" với số tiền "khủng" đại gia Việt đầu tư cho con đi học

Vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An nổi tiếng giàu có. Cặp đôi khiến nhiều người trầm trồ khi đầu tư cho con gái tham gia một lớp tiền tiểu học “pre - school” với mức giá khoảng 600 triệu đồng. Ảnh; FBNV Mức học phí của con gái đại gia Đức An được đánh giá là vô cùng cao so với mức học phí của nhiều học sinh tại Việt Nam. Ảnh: FB Nguyen Duc An Tiết lộ về nguyên nhân chọn trường có mức học phí cao cho con gái, đại gia Đức An cho biết, giao thông là yếu tố quan trọng. Ảnh: FB Nguyen Duc An Ngoài yếu tố giao thông, vợ chồng đại gia Đức An đặt ra nhiều tiêu chí khác như dạy nhiều ngoại ngữ, hoạt động ngoại khoá, sĩ số vừa phải...Ảnh: FBNVĐại gia Minh Nhựa và vợ cũ có với nhau 3 người con: Joyce, Susie, Suri. Trong đó, ái nữ thứ hai Susie sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ảnh: IG Susueeieie Susie đang ở cùng mẹ nhưng vẫn được sự giúp đỡ, chu cấp hàng tháng từ người bố đại gia. Susie đang theo học tại BIS (British International School) - một ngôi trường quốc tế đình đám tại TP HCM với mức học phí hơn 800 triệu đồng và là một trong những trường có học phí đắt đỏ bậc nhất cả nước. Ảnh: IG Susueeieie Tại ngôi trường này, ái nữ đại gia Minh Nhựa sẽ được tham gia các hoạt động thú vị như đóng kịch, đại hội thể thao....Ảnh: IG Susueeieie Trong khi đó, Subeo - quý tử đại gia phố núi Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đang theo học tại một ngôi trường có mức học phí lên tới hơn 400 triệu đồng/năm. Ảnh: Vietnamnet Số tiền này chưa bao gồm các tiền dịch vụ, học liệu. Nếu tính tổng các chi phí, con số này có thể giao động từ 500 - 700 triệu đồng. Ảnh: FBNV Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã đăng ký cho Subeo học ở đây từ những năm mẫu giáo. Sau khi chạm đến bậc trung học, học phí sẽ được nâng lên, có thể chạm tới gần 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: FBNV VIdeo: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

