Bí ẩn trong trại hè dành riêng cho tỷ phú siêu giàu khổng lồ thế giới

Cứ tháng 7 hàng năm, ngân hàng đầu tư Allen & Co. lại tổ chức một hội nghị độc quyền tại Sun Valley, Idaho. Lúc này, các giám đốc doanh nghiệp công nghệ, truyền thông và thể thao hàng đầu tại Mỹ tại gặp gỡ để thương thảo và thực hiện các giao dịch mua bán. Khu nghỉ dưỡng trên núi này là nơi nhiều thương vụ lớn nhất trong ngành truyền thông và công nghệ được lên kế hoạch. Ảnh: Getty. Năm nay, hội nghị chứng kiến sự xuất hiện của những tỷ phú "sừng sỏ" như Sheryl Sandberg - COO của Facebook, Tim Cook - CEO của Apple, đồng sáng lập LinkedInReid Hoffman và CEO của Kering là Francois-Henri Pinault. Một đêm trong căn phòng giá rẻ nhất ở khu nghỉ dưỡng này có giá tới 459USD với một giường ngủ. Trong khi đó, căn hộ với 3 phòng ngủ có giá 1.600 USD. Ảnh: Reuters. Diễn ra từ 11 đến 16/7 năm nay, hội nghị vốn còn được biết đến với tên gọi “Trại hè tỷ phú” từng ghi nhận những thương vụ tỷ đô đình đám như vụ sáp nhập Comcast và NBC Universal. Đường vào khu đô thị được thiết kế rất gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Instagram. Khung cảnh núi non tuyệt đẹp là một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của Sun Valley Lodge. Trong khi những con đường mòn để đi bộ và đạp xe giúp tạo nên khung cảnh yên tĩnh, thích hợp với các câu chuyện kinh doanh. Ảnh: Instagram. Bể bơi khổng lồ này mang đến không gian quây quần cho các tỷ phú và gia đình họ. Khách sạn cũng cung cấp nhiều tiện nghi khác như khu spa, chơi bowling, trượt băng, trung tâm thể hình, phòng tập Yoga, bể bơi ngoài trời, nhà hàng, khu giải khát và sự kiện. Ảnh: Instagram. Hành lang được trang trí bằng hình ảnh của những người nổi tiếng từng ghé thăm Sun Valley Lodge. Ảnh: Instagram. COO của Facebook, CEO của Apple, Đồng sáng lập LinkedIn và CEO của Kering tham dự hội nghị năm nay. Ảnh: Instagram. Các phòng nghỉ thoáng đãng với lò sưởi trong suốt. Ảnh: Instagram. Một số phòng có sân riêng nhìn thẳng ra núi trượt tuyết Sun Valley. Có một điều chắc chắn rằng những vị khách tham dự hội nghị của Allen & Co. sẽ làm nhiều việc hơn là chỉ đến câu cá và ca hát bên lửa trại, cho dù khu nghỉ dưỡng này có tuyệt vời và thích hợp để nghỉ ngơi đến thế nào. Ảnh: Instagram.

