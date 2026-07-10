Đoàn Việt Nam kết thúc hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngay trước khi lên đường về nước, đoàn Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực... và quyên góp 15.000 USD ủng hộ nhân dân Venezuela.

Chiều 9/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam rời bang La Guaira lên đường về nước, kết thúc hoạt động tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thành phố Maiquetia, bang La Guaira, có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ; Đại tá Vũ Thế Trung, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela.

Đoàn trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, lều bạt…, và quyên góp 15.000 USD ủng hộ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Hoàng Vũ.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Simon Bolivar. Ảnh: Hoàng Vũ.

Ngay trước khi lên đường về nước, đoàn đã trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, lều bạt…, và quyên góp 15.000 USD ủng hộ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Daniel Gasparri, đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela phụ trách các đoàn cứu trợ quốc tế, bày tỏ cảm kích Việt Nam dù ở cách xa nửa vòng trái đất, đã cử lực lượng, đồng thời gửi viện trợ giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai; nhấn mạnh sự hỗ trợ của Việt Nam là rất kịp thời và cần thiết trong bối cảnh Venezuela đang gặp khó khăn hiện nay. Ông Daniel Gasparri cũng cảm ơn tấm lòng của các thành viên đoàn Việt Nam nói riêng dành cho Venezuela.

Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, trong số này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025.

Khu vực nơi đoàn thực hiện nhiệm vụ là Playa Grande thuộc bang La Guaira-địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân, đồng thời phối hợp tìm và bàn giao cho phía Venezuela nhiều vị trí nghi ngờ có nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau quá lớn của đất nước và nhân dân Venezuela. Cùng với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Simon Bolivar. Ảnh: Hoàng Vũ.

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà đoàn đạt được đã góp phần thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân” của dân tộc, tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như khẳng định mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Venezuela.