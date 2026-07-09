Venezuela ấn tượng về sự tận tâm, chuyên nghiệp của đoàn Việt Nam

Trả lời phỏng vấn tại hiện trường, Trung tá Raúl Serrano Chacón cho biết hầu như không gặp bất cứ rào cản lớn nào khi làm việc cùng đoàn Việt Nam. Ban đầu, rào cản duy nhất có lẽ là ngôn ngữ nhưng sau đó nhờ sự hỗ trợ từ những thành viên đoàn biết tiếng Tây Ban Nha mà hai bên dễ dàng hiểu biết nhau hơn.

"Tôi bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với sự tận tâm, chuyên nghiệp và tính kỷ luật mà đoàn Việt Nam đã thể hiện ngay từ khi đặt chân đến Venezuela", Trung tá Raúl Serrano Chacón chia sẻ.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Trưởng đoàn Việt Nam trao quà tặng Trung tá Raúl Serrano Chacón. Ảnh: Hoàng Vũ.

Bước chân vào vùng thảm họa, đoàn Việt Nam phải đối mặt với nhiều rủi ro, từ những khối bê tông chực chờ sụp đổ, các rung chấn còn tiếp diễn cho đến bầu không khí đặc quánh bụi và mùi tử thi. Cùng với đó, điều kiện ăn ở, sinh hoạt khó khăn, thời tiết khắc nghiệt.

"Các thành viên đoàn Việt Nam đã thể hiện khả năng thích ứng xuất sắc với môi trường thực hiện nhiệm vụ. Họ có năng lực, chuyên nghiệp, rất tận tâm, phối hợp chặt chẽ với nhau", Trung tá Raúl Serrano Chacón nhấn mạnh.

Trong suốt thời gian làm điều phối viên cho đoàn Việt Nam, Trung tá Raúl Serrano Chacón nhớ mãi tình cảm mà người dân sở tại dành cho đoàn, dù đó có thể chỉ là chút hoa quả hay chai nước mát tiếp sức cho các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đang chạy đua với thời gian tại hiện trường.

Đoàn Việt Nam tặng quà, cảm ơn sự hỗ trợ của Trung tá Raúl Serrano Chacón trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela. Ảnh: Hoàng Vũ.

Người dân biết ơn sâu sắc những người từ cách xa nửa vòng trái đất sang Venezuela giúp tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, đồng thời khám, cấp thuốc miễn phí, tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ di chuyển tài sản.

"Liệu có cử chỉ đoàn kết nào sâu sắc hơn thế? Những gì mà đoàn Việt Nam đã làm góp phần an ủi các gia đình nạn nhân. Hiệu quả đáng kể, sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật, lòng nhân ái và đoàn kết sâu sắc đã được thể hiện trong suốt thời gian đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela", Trung tá Raúl Serrano Chacón khẳng định.