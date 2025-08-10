Hà Nội

Nữ cosplayer khiến fan ngỡ ngàng với màn biến hình lộng lẫy, ma mị

Cộng đồng trẻ

Nữ cosplayer khiến fan ngỡ ngàng với màn biến hình lộng lẫy, ma mị

Mới đây, hot girl Hoàng Tố Uyên đã khiến cộng đồng game thủ và người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi tung ra bộ ảnh cosplay cực kỳ ấn tượng.

Trầm Phương
Hoàng Tố Uyên hay còn được mọi người biết đến với nick name Uyên Camitie được nhiều người biết đến qua những màn cosplay cực ấn tượng. Mới đây, lấy cảm hứng từ tựa game Tân Chân Long OEG, cô nàng đã "nhập vai" thành một nhân vật đầy cuốn hút, ma mị.
Với nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái chuyên nghiệp, Tố Uyên đã thể hiện xuất sắc hình tượng nhân vật, mang đến một màn "biến hình" đầy biến ảo và lôi cuốn.
Trong bộ ảnh, Hoàng Tố Uyên khoác lên mình trang phục đỏ rực rỡ, lấp lánh, được thiết kế tỉ mỉ với nhiều chi tiết cầu kỳ, kiêu sa. Phần áo yếm hở vai quyến rũ, kết hợp cùng chân váy thiết kế chữ V phần thắt eo, tôn lên vóc dáng gợi cảm của cô.
Đặc biệt, bộ trang sức và phụ kiện đội đầu lộng lẫy, từ vòng cổ, vòng tay cho đến mấn đội đầu, đều được chế tác tinh xảo, làm nổi bật khí chất vương giả, quyền lực của nhân vật.
Lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi mắt to tròn, ma mị cùng đôi môi đỏ mọng, giúp Tố Uyên hóa thân trọn vẹn thành một "nữ thần" bước ra từ thế giới game.
Những bức ảnh không chỉ cho thấy vẻ đẹp hút hồn của Tố Uyên mà còn thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của cô vào màn cosplay lần này. Thần thái khi thì uy quyền, lúc lại dịu dàng, uyển chuyển trong từng động tác đã chinh phục hoàn toàn người xem.
Bên cạnh niềm đam mê với cosplay, Tố Uyên còn là người mẫu ảnh, diễn viên.
Trước đó, Tố Uyên cũng được biết đến là sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, được Phó Chủ tịch nước trao bằng khen.
Cô nàng từng tham gia diễn xuất trong một số MV như "Cô ta" của Lil Shady, "Kiếp người" của Lã Lâm Phong... hay một vai phụ trong sitcom "Trò đời".
Hiện nay trang cá nhân Facebook của Tố Uyên có hơn 71.000 người theo dõi, mỗi bài đăng đều nhận đến hàng nghìn lượt yêu thích.
Trầm Phương
