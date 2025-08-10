Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sau một năm cưới thiếu gia Sài thành, hot girl Mai Tây giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Sau một năm cưới thiếu gia Sài thành, hot girl Mai Tây giờ ra sao?

Sau hơn một năm làm dâu hào môn, Mai Tây hiện có cuộc sống viên mãn, mới sinh con đầu lòng. Cô có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng.

Thiên Anh
Đúng một năm sau đám cưới "cổ tích" gây xôn xao dư luận, hot girl Mai Tây giờ đây đã có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn bên chồng và con gái.
Đúng một năm sau đám cưới "cổ tích" gây xôn xao dư luận, hot girl Mai Tây giờ đây đã có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn bên chồng và con gái.
Tạm gác lại những hoạt động nghệ thuật, Mai Tây dành trọn thời gian để vun đắp tổ ấm nhỏ và tận hưởng thiên chức làm mẹ.
Tạm gác lại những hoạt động nghệ thuật, Mai Tây dành trọn thời gian để vun đắp tổ ấm nhỏ và tận hưởng thiên chức làm mẹ.
Năm 2024, đám cưới xa hoa của Mai Tây và thiếu gia Sài thành Nguyễn Phạm Hoàng Anh từng là chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Năm 2024, đám cưới xa hoa của Mai Tây và thiếu gia Sài thành Nguyễn Phạm Hoàng Anh từng là chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Sau một năm, tình cảm của cặp đôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, thậm chí còn mặn nồng hơn khi có thêm thành viên mới.
Sau một năm, tình cảm của cặp đôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, thậm chí còn mặn nồng hơn khi có thêm thành viên mới.
Hồi tháng 7 vừa qua, Mai Tây đã hạ sinh con gái đầu lòng. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân, từ những bữa ăn ấm cúng đến những chuyến du lịch sang chảnh.
Hồi tháng 7 vừa qua, Mai Tây đã hạ sinh con gái đầu lòng. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân, từ những bữa ăn ấm cúng đến những chuyến du lịch sang chảnh.
Chồng của Mai Tây, thiếu gia Hoàng Anh, cũng được nhận xét là một người chồng, người cha tâm lý. Anh luôn đồng hành và chăm sóc vợ con, từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Chồng của Mai Tây, thiếu gia Hoàng Anh, cũng được nhận xét là một người chồng, người cha tâm lý. Anh luôn đồng hành và chăm sóc vợ con, từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Những hình ảnh Mai Tây được chồng cưng chiều hết mực, hay khoảnh khắc cả hai cùng nhau chăm sóc con gái đã khiến không ít người ngưỡng mộ.
Những hình ảnh Mai Tây được chồng cưng chiều hết mực, hay khoảnh khắc cả hai cùng nhau chăm sóc con gái đã khiến không ít người ngưỡng mộ.
Tưởng chừng sau sinh, nhan sắc của Mai Tây sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng trái lại, cô nàng lại càng trở nên mặn mà và xinh đẹp hơn.
Tưởng chừng sau sinh, nhan sắc của Mai Tây sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng trái lại, cô nàng lại càng trở nên mặn mà và xinh đẹp hơn.
Lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng, Mai Tây tự tin khoe vẻ đẹp "gái một con trông mòn con mắt". Gương mặt thanh thoát, làn da căng bóng và thần thái rạng rỡ của cô nàng khiến nhiều người phải trầm trồ.
Lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng, Mai Tây tự tin khoe vẻ đẹp "gái một con trông mòn con mắt". Gương mặt thanh thoát, làn da căng bóng và thần thái rạng rỡ của cô nàng khiến nhiều người phải trầm trồ.
Trên trang cá nhân, Mai Tây vẫn thường xuyên cập nhật những bộ ảnh thời trang cuốn hút, cho thấy sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Cô đã chứng minh rằng, phụ nữ sau sinh vẫn có thể xinh đẹp và rạng rỡ. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Trên trang cá nhân, Mai Tây vẫn thường xuyên cập nhật những bộ ảnh thời trang cuốn hút, cho thấy sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Cô đã chứng minh rằng, phụ nữ sau sinh vẫn có thể xinh đẹp và rạng rỡ. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Mai Tây #cưới thiếu gia #cuộc sống viên mãn #dâu hào môn #sinh con #mối quan hệ gia đình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT