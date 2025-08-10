Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bạn gái Vũ Văn Thanh đáp trả ra sao khi bị nói từng quen đại gia?

Cộng đồng trẻ

Bạn gái Vũ Văn Thanh đáp trả ra sao khi bị nói từng quen đại gia?

Trước những bình luận mang tính công kích không có bằng chứng như từng quen đại gia, hot girl Trần Bích Hạnh - bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh thẳng thắn đáp trả.

Thiên Anh
Ngày 7/8, Trần Bích Hạnh, bạn gái cầu thủ Văn Thanh, đăng bộ ảnh kỷ niệm chuyến du lịch Pleiku. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nàng WAG nhận một số bình luận không hay từ người lạ,
Ngày 7/8, Trần Bích Hạnh, bạn gái cầu thủ Văn Thanh, đăng bộ ảnh kỷ niệm chuyến du lịch Pleiku. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nàng WAG nhận một số bình luận không hay từ người lạ,
Theo đó, một tài khoản bình luận rằng Bích Hạnh "xưa quen đại gia điện thoại". Cô nàng quê Nam Định lập tức đáp trả: "Mình là đại gia của mình quen rồi. Chưa bao giờ quen đại gia điện thoại nào".
Theo đó, một tài khoản bình luận rằng Bích Hạnh "xưa quen đại gia điện thoại". Cô nàng quê Nam Định lập tức đáp trả: "Mình là đại gia của mình quen rồi. Chưa bao giờ quen đại gia điện thoại nào".
Tài khoản này tiếp tục công kích, cho rằng trước đây Bích Hạnh chụp ảnh khỏa thân, và bây giờ muốn "tẩy trắng". Song Bích Hạnh thẳng thắn bày tỏ đối phương nên đưa bằng chứng ra để nói chuyện. Cuối cùng, người này không đưa bất kỳ bằng chứng nào và đã xin lỗi cô.
Tài khoản này tiếp tục công kích, cho rằng trước đây Bích Hạnh chụp ảnh khỏa thân, và bây giờ muốn "tẩy trắng". Song Bích Hạnh thẳng thắn bày tỏ đối phương nên đưa bằng chứng ra để nói chuyện. Cuối cùng, người này không đưa bất kỳ bằng chứng nào và đã xin lỗi cô.
Đây không phải lần đầu Bích Hạnh vướng tin đồn thất thiệt trên mạng từ sau khi công khai mối quan hệ với Văn Thanh.
Đây không phải lần đầu Bích Hạnh vướng tin đồn thất thiệt trên mạng từ sau khi công khai mối quan hệ với Văn Thanh.
Giữa tháng 4, Bích Hạnh từng đăng ảnh chụp dòng bình luận nói về mình với nội dung tiêu cực như "dân chơi một thời", "suốt ngày ra vẻ bận rộn, thành đạt". Người này tự nhận là bạn học cũ của cô.
Giữa tháng 4, Bích Hạnh từng đăng ảnh chụp dòng bình luận nói về mình với nội dung tiêu cực như "dân chơi một thời", "suốt ngày ra vẻ bận rộn, thành đạt". Người này tự nhận là bạn học cũ của cô.
Phía dưới bình luận này, một số người thân quen như em gái, bạn bè nhanh chóng phản hồi bênh vực nàng WAG.
Phía dưới bình luận này, một số người thân quen như em gái, bạn bè nhanh chóng phản hồi bênh vực nàng WAG.
Trong đó, em gái cho biết từ trước đến nay, Bích Hạnh luôn được bố mẹ thương vì vất vả, tự lực. Cô bày tỏ sự bức xúc, cho rằng người viết "nói phải có chứng cứ rõ ràng".
Trong đó, em gái cho biết từ trước đến nay, Bích Hạnh luôn được bố mẹ thương vì vất vả, tự lực. Cô bày tỏ sự bức xúc, cho rằng người viết "nói phải có chứng cứ rõ ràng".
Bích Hạnh cũng cứng rắn đáp trả bình luận ác ý, yêu cầu người này sử dụng tài khoản thật, ra mặt để đối chất cho những thông tin bản thân đưa ra.
Bích Hạnh cũng cứng rắn đáp trả bình luận ác ý, yêu cầu người này sử dụng tài khoản thật, ra mặt để đối chất cho những thông tin bản thân đưa ra.
Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) từng theo học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tiếng ở Nam Định.
Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) từng theo học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tiếng ở Nam Định.
Trước khi công khai hẹn hò hậu vệ Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996), cô được biết đến với biệt danh "hot girl giảm cân" hay "hot girl phòng gym" và hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Trước khi công khai hẹn hò hậu vệ Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996), cô được biết đến với biệt danh "hot girl giảm cân" hay "hot girl phòng gym" và hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Thiên Anh
#Vũ Văn Thanh #Trần Bích Hạnh #bạn gái cầu thủ #bình luận tiêu cực #đời tư sao Việt #phản pháo tin đồn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT