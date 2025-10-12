Hà Nội

Đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 12/10/2025, tại Hà Nội, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Bác.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 5/5, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đoàn đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bước vào kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.

Lanh dao Dang va Nha nuoc vieng lang Chu tich Ho Chi Minh

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
