Đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Bác.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 5/5, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đoàn đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bước vào kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.