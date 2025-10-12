Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Bác.
Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 5/5, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đoàn đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bước vào kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.
|
Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Đọc nhiều nhất
Chính phủ cam kết đồng hành, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Chính phủ sẽ tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế đặc thù để Lâm Đồng bứt phá, hình thành cực tăng trưởng mới.
Từ Đại hội lần thứ I, Lâm Đồng định hình tầm nhìn phát triển dài hạn
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện khát vọng đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng Lâm Đồng hiện đại, giàu mạnh và hạnh phúc.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 'sẻ chia với đồng bào bị thiên tai'
Tối 10/10, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.
Đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vun đắp tình hữu nghị, nâng tầm quan hệ Việt Nam và Triều Tiên
Là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 18 năm, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành công tốt đẹp.